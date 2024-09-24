Италия24 сентября 2024, 19:39 |
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Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
Збигнев Бонек ожидает, что Артем забьет около 15 голов
24 сентября 2024, 19:39 |
317
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Легендарный футболист сборной Польши и экс-игрок итальянской «Ромы» Збигнев Бонек спрогнозировал, сколько голов в чемпионате Италии по футболу 2024/25 забьет украинский нападающий Артем Довбик.
«Артем Довбик забьет за «Рому» около 15 голов», – отметил Бонек.
Сейчас в активе Артема Довбика пять матчей в Серии А и два гола. Довбик забил в двух последних матчах за «Рому».
Ранее Збигнев Бонек оценил подписание «волками» украинского форварда Артема Довбика, отметив, что украинец является звездным футболистом.
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