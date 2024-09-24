Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А

Легендарный футболист сборной Польши и экс-игрок итальянской «Ромы» Збигнев Бонек спрогнозировал, сколько голов в чемпионате Италии по футболу 2024/25 забьет украинский нападающий Артем Довбик.

«Артем Довбик забьет за «Рому» около 15 голов», – отметил Бонек.

Сейчас в активе Артема Довбика пять матчей в Серии А и два гола. Довбик забил в двух последних матчах за «Рому».

Ранее Збигнев Бонек оценил подписание «волками» украинского форварда Артема Довбика, отметив, что украинец является звездным футболистом.