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  4. Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
Италия
24 сентября 2024, 19:39 |
317
0

Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А

Збигнев Бонек ожидает, что Артем забьет около 15 голов

24 сентября 2024, 19:39 |
317
0
Легенда сборной Польши спрогнозировал, сколько Довбик забьет в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легендарный футболист сборной Польши и экс-игрок итальянской «Ромы» Збигнев Бонек спрогнозировал, сколько голов в чемпионате Италии по футболу 2024/25 забьет украинский нападающий Артем Довбик.

«Артем Довбик забьет за «Рому» около 15 голов», – отметил Бонек.

Сейчас в активе Артема Довбика пять матчей в Серии А и два гола. Довбик забил в двух последних матчах за «Рому».

Ранее Збигнев Бонек оценил подписание «волками» украинского форварда Артема Довбика, отметив, что украинец является звездным футболистом.

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Збигнев Бонек Рома Рим Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитро Олійник Источник
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