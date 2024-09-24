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Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 18:59 | Обновлено 24 сентября 2024, 19:10
762
2

Игрок Кривбасса: «Эта ситуация отдаляет меня от сборной Украины»

Стецьков надеялся получить вызов в национальную команду

24 сентября 2024, 18:59 | Обновлено 24 сентября 2024, 19:10
762
2
Игрок Кривбасса: «Эта ситуация отдаляет меня от сборной Украины»
ФК Кривбасс. Тимур Стецьков

Защитник Тимур Стецьков, которого Кривбасс отстранил от работы за нежелание подписывать новый контракт, рассчитывал оказаться в сборной Украины.

«Я сказал клубу, что у меня контракт до лета 2025 года, я контракт полностью отработаю, потому что я многим обязан Кривбассу. Было предложение, я отказался, учитывая ряд факторов. Финансовый не был главным. Вся эта ситуация отдаляет меня от сборной Украины».

«Каждый хочет попасть в сборную, но мне нужно много работать. А ситуация такая, что если я был за 100 шагов от сборной, то с каждым днем делаю шаг или два назад. Так получается», – сказал Стецьков.

Сейчас игрок работает индивидуально.

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Тимур Стецьков Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 2
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ZANREGENT1993
Что за дебильная практика ? Не хочет человек подписывать новый контракт - надо садить на лавку? Дебилы...
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+1
ortomir
Поки Сірожа з Андрухою рулюють збірною ніяких нових облич там не буде. Тимур, вибач.
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+1
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