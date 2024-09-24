Игрок Кривбасса: «Эта ситуация отдаляет меня от сборной Украины»
Стецьков надеялся получить вызов в национальную команду
Защитник Тимур Стецьков, которого Кривбасс отстранил от работы за нежелание подписывать новый контракт, рассчитывал оказаться в сборной Украины.
«Я сказал клубу, что у меня контракт до лета 2025 года, я контракт полностью отработаю, потому что я многим обязан Кривбассу. Было предложение, я отказался, учитывая ряд факторов. Финансовый не был главным. Вся эта ситуация отдаляет меня от сборной Украины».
«Каждый хочет попасть в сборную, но мне нужно много работать. А ситуация такая, что если я был за 100 шагов от сборной, то с каждым днем делаю шаг или два назад. Так получается», – сказал Стецьков.
Сейчас игрок работает индивидуально.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ветеран хевивейта считает, что Даниэль мог бы дать непростой бой Тайсону
Сын легендарного Зинедина, Энцо, поставил точку в 29 лет