ЦЫГАНЫК: «У Шахтера сорвались два трансфера после безумного обстрела Киева»
Известный журналист рассказал, что Марино Пушич рассчитывал на этих футболистов
Спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал, что у «Шахтера» в летнее окно сорвались два трансфера.
«Я вам сейчас приоткрою немножко секрет. Я себе позволю это сделать. Думаю, меня простят люди, которые рассказали об этом. Буквально перед закрытием трансферного окна у «Шахтера» сорвались две очень яркие сделки.
Первая – Марлон, центральный защитник, который в свое время выступал в составе «Шахтера», когда команду тренировал Де Дзерби. Он отказался возвращаться в «Шахтер».
И отказался возвращаться еще один бразильский футболист, которого искали на позицию «шестерки», на замену Степаненко. Это человек, который мог сразу заиграть, потому что футболист достаточно опытный.
Эти два футболиста отказались. Отказались в последний момент после безумного обстрела Киева, который произошел в конце августа. Уже вроде согласились, вроде все, и тут страшный обстрел... Насколько я понимаю, Пушич рассчитывал на этих футболистов», – сказал Цыганык.
Отметим, что бразильский центральный защитник Марлон выбрал карьеру в MLS.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Об этом рассказал представитель беларуси
Дон Чарльз хочет реванша своего подопечного с Усиком