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Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 18:40 |
1073
0

ЦЫГАНЫК: «У Шахтера сорвались два трансфера после безумного обстрела Киева»

Известный журналист рассказал, что Марино Пушич рассчитывал на этих футболистов

24 сентября 2024, 18:40 |
1073
0
ЦЫГАНЫК: «У Шахтера сорвались два трансфера после безумного обстрела Киева»
ФК Шахтер Донецк. Марлон

Спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал, что у «Шахтера» в летнее окно сорвались два трансфера.

«Я вам сейчас приоткрою немножко секрет. Я себе позволю это сделать. Думаю, меня простят люди, которые рассказали об этом. Буквально перед закрытием трансферного окна у «Шахтера» сорвались две очень яркие сделки.

Первая – Марлон, центральный защитник, который в свое время выступал в составе «Шахтера», когда команду тренировал Де Дзерби. Он отказался возвращаться в «Шахтер».

И отказался возвращаться еще один бразильский футболист, которого искали на позицию «шестерки», на замену Степаненко. Это человек, который мог сразу заиграть, потому что футболист достаточно опытный.

Эти два футболиста отказались. Отказались в последний момент после безумного обстрела Киева, который произошел в конце августа. Уже вроде согласились, вроде все, и тут страшный обстрел... Насколько я понимаю, Пушич рассчитывал на этих футболистов», – сказал Цыганык.

Отметим, что бразильский центральный защитник Марлон выбрал карьеру в MLS.

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Игорь Цыганык Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Марлон Сантос Марино Пушич
Владимир Клепач Источник: FootballHub
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