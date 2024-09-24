ЦЫГАНЫК: «У Шахтера сорвались два трансфера после безумного обстрела Киева»

Спортивный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал, что у «Шахтера» в летнее окно сорвались два трансфера.

«Я вам сейчас приоткрою немножко секрет. Я себе позволю это сделать. Думаю, меня простят люди, которые рассказали об этом. Буквально перед закрытием трансферного окна у «Шахтера» сорвались две очень яркие сделки.

Первая – Марлон, центральный защитник, который в свое время выступал в составе «Шахтера», когда команду тренировал Де Дзерби. Он отказался возвращаться в «Шахтер».

И отказался возвращаться еще один бразильский футболист, которого искали на позицию «шестерки», на замену Степаненко. Это человек, который мог сразу заиграть, потому что футболист достаточно опытный.

Эти два футболиста отказались. Отказались в последний момент после безумного обстрела Киева, который произошел в конце августа. Уже вроде согласились, вроде все, и тут страшный обстрел... Насколько я понимаю, Пушич рассчитывал на этих футболистов», – сказал Цыганык.

Отметим, что бразильский центральный защитник Марлон выбрал карьеру в MLS.