«Давно такого не было». Тренер Жироны оценил неудачную серию

Тренер Жироны Мичел перед матчем чемпионата Испании против Райо Вальекано признал, что команда находится в непривычной ситуации после трех кряду поражений.

«Нам нужно улучшать нашу игру. Это реальность. Правда, что мы давно не имели серий из трех поражений кряду, и такое происходит не просто так. Болельщики уже ожидают, что у нас будут победы, потому что так было в прошлом сезоне».

«Мы не та команда, которая была в прошлом сезоне. Реальность в том, что мы 12-е в таблице и нам нужно улучшать наш футбол, чтобы вернуться к победам», – сказал Мичел.

Команда Виктора Цыганкова проиграла Барселоне, ПСЖ и Валенсии, забив только один гол.