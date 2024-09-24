Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Давно такого не было». Тренер Жироны оценил неудачную серию
Испания
24 сентября 2024, 17:50 |
263
1

«Давно такого не было». Тренер Жироны оценил неудачную серию

Мичел надеется исправить ситуацию

24 сентября 2024, 17:50 |
263
1
«Давно такого не было». Тренер Жироны оценил неудачную серию
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Тренер Жироны Мичел перед матчем чемпионата Испании против Райо Вальекано признал, что команда находится в непривычной ситуации после трех кряду поражений.

«Нам нужно улучшать нашу игру. Это реальность. Правда, что мы давно не имели серий из трех поражений кряду, и такое происходит не просто так. Болельщики уже ожидают, что у нас будут победы, потому что так было в прошлом сезоне».

«Мы не та команда, которая была в прошлом сезоне. Реальность в том, что мы 12-е в таблице и нам нужно улучшать наш футбол, чтобы вернуться к победам», – сказал Мичел.

Команда Виктора Цыганкова проиграла Барселоне, ПСЖ и Валенсии, забив только один гол.

По теме:
Реал Мадрид – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Хетафе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Легенда Реала может покинуть клуб. Им интересуется команда Бундеслиги 2
Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала
Футбол | 23 сентября 2024, 18:22 0
Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала
Барселона нашла неожиданную замену тер Штегену. Он – экс-игрок Реала

Кейлор Навас открыт для переговоров с каталонцами

Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
Бокс | 24 сентября 2024, 08:10 4
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа
Тренер Дюбуа обратился к Усику после потрясающей победы над Джошуа

Дон Чарльз хочет реванша своего подопечного с Усиком

Топ-форвард Лацио, вероятно, сможет сыграть против Динамо
Футбол | 24.09.2024, 16:57
Топ-форвард Лацио, вероятно, сможет сыграть против Динамо
Топ-форвард Лацио, вероятно, сможет сыграть против Динамо
Артем Бондаренко получит вызов в сборную Украины
Футбол | 24.09.2024, 10:23
Артем Бондаренко получит вызов в сборную Украины
Артем Бондаренко получит вызов в сборную Украины
Известно, сколько денег заработал Дюбуа, нокаутировав Джошуа в мегафайте
Бокс | 24.09.2024, 00:01
Известно, сколько денег заработал Дюбуа, нокаутировав Джошуа в мегафайте
Известно, сколько денег заработал Дюбуа, нокаутировав Джошуа в мегафайте
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Все ок. Ви так завжди. А то, задрали ніс!...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо и эмоции Усика на сенсационный нокаут Дюбуа против Джошуа
ФОТО. Лицо и эмоции Усика на сенсационный нокаут Дюбуа против Джошуа
23.09.2024, 00:33 6
Бокс
Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности
Гвардиола назвал лучшего опорного полузащитника современности
23.09.2024, 07:43
Футбол
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
22.09.2024, 19:27 65
Футбол
Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Ман Сити. Это не Реал
Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Ман Сити. Это не Реал
24.09.2024, 00:16 10
Футбол
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
23.09.2024, 09:59 32
Футбол
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
23.09.2024, 16:23 12
Футбол
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
23.09.2024, 15:52 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем