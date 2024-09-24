Олейникова вышла в основу турнира ITF в Лиссабоне, но проиграла в 1-м круге

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№328 WTA) завершила выступления на турнире ITF W75 в Лиссабоне.

В матче первого раунда украинка, которая преодолела квалификацию, уступила Симоне Вальтерт из Швейцарии (№216 WTA).

Лиссабон. Первый круг

Александра Олейникова (Украина, Q) – Симона Вальтерт (Швейцария) – 3:6, 6:4, 6:7(3)

Отметим, что Олейникова впервые сыграла в основе турнира ITF W75, хотя у нее есть участие во втором раунде 100-тысячника.