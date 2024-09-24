ITF24 сентября 2024, 17:43 | Обновлено 24 сентября 2024, 18:45
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Олейникова вышла в основу турнира ITF в Лиссабоне, но проиграла в 1-м круге
Александра уступила Симоне Вальтерт из Швейцарии
24 сентября 2024, 17:43 | Обновлено 24 сентября 2024, 18:45
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (№328 WTA) завершила выступления на турнире ITF W75 в Лиссабоне.
В матче первого раунда украинка, которая преодолела квалификацию, уступила Симоне Вальтерт из Швейцарии (№216 WTA).
Лиссабон. Первый круг
Александра Олейникова (Украина, Q) – Симона Вальтерт (Швейцария) – 3:6, 6:4, 6:7(3)
Отметим, что Олейникова впервые сыграла в основе турнира ITF W75, хотя у нее есть участие во втором раунде 100-тысячника.
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