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  4. Олейникова вышла в основу турнира ITF в Лиссабоне, но проиграла в 1-м круге
ITF
24 сентября 2024, 17:43 | Обновлено 24 сентября 2024, 18:45
94
0

Олейникова вышла в основу турнира ITF в Лиссабоне, но проиграла в 1-м круге

Александра уступила Симоне Вальтерт из Швейцарии

24 сентября 2024, 17:43 | Обновлено 24 сентября 2024, 18:45
94
0
Олейникова вышла в основу турнира ITF в Лиссабоне, но проиграла в 1-м круге
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№328 WTA) завершила выступления на турнире ITF W75 в Лиссабоне.

В матче первого раунда украинка, которая преодолела квалификацию, уступила Симоне Вальтерт из Швейцарии (№216 WTA).

Лиссабон. Первый круг
Александра Олейникова (Украина, Q) – Симона Вальтерт (Швейцария) – 3:6, 6:4, 6:7(3)

Отметим, что Олейникова впервые сыграла в основе турнира ITF W75, хотя у нее есть участие во втором раунде 100-тысячника.

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Александра Олейникова Симона Вальтерт ITF Лиссабон
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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