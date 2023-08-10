ITF10 августа 2023, 16:59 | Обновлено 10 августа 2023, 17:01
310
0
Олейникова проиграла четвертой сеяной на 100-тысячнике в Испании
Александра не смогла обыграть опытную Сару Эррани из Италии
10 августа 2023, 16:59 | Обновлено 10 августа 2023, 17:01
310
0
Украинская теннисистка Александра Олейникова (№559 WTA) завершила выступления на турнире ITF W100 в Маспаломасе (Испания).
Во втором раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, уступила Саре Эррани из Италии (№118 WTA).
Маспаломас. Второй круг
Александра Олейникова (Украина) – Сара Эррани (Италия) – 2:6, 4:6
Это была первая встреча теннисисток. Олейникова ранее еще не играла в основе турниров такой категории.
В следующем раунде победительница встречи сразится против пятой сеяной Тамары Зиданшек (№129 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 августа 2023, 15:18 37
Бельгиец получил серьезную травму
Футбол | 10 августа 2023, 06:15 9
Раскрыты новые страшные факты о президенте «Ингульца»
Теннис | 10.08.2023, 09:18
Футбол | 09.08.2023, 22:20
Другие виды | 10.08.2023, 18:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.08.2023, 13:10 1
09.08.2023, 19:45 6
08.08.2023, 21:16 19
08.08.2023, 19:24 42
10.08.2023, 11:05 23
09.08.2023, 11:15 1
10.08.2023, 06:57
09.08.2023, 08:59 2