Олейникова проиграла четвертой сеяной на 100-тысячнике в Испании

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№559 WTA) завершила выступления на турнире ITF W100 в Маспаломасе (Испания).

Во втором раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, уступила Саре Эррани из Италии (№118 WTA).

Маспаломас. Второй круг

Александра Олейникова (Украина) – Сара Эррани (Италия) – 2:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток. Олейникова ранее еще не играла в основе турниров такой категории.

В следующем раунде победительница встречи сразится против пятой сеяной Тамары Зиданшек (№129 WTA).