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ITF
10 августа 2023, 16:59 | Обновлено 10 августа 2023, 17:01
310
0

Олейникова проиграла четвертой сеяной на 100-тысячнике в Испании

Александра не смогла обыграть опытную Сару Эррани из Италии

10 августа 2023, 16:59 | Обновлено 10 августа 2023, 17:01
310
0
Олейникова проиграла четвертой сеяной на 100-тысячнике в Испании
ITF. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (№559 WTA) завершила выступления на турнире ITF W100 в Маспаломасе (Испания).

Во втором раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, уступила Саре Эррани из Италии (№118 WTA).

Маспаломас. Второй круг
Александра Олейникова (Украина) – Сара Эррани (Италия) – 2:6, 4:6

Это была первая встреча теннисисток. Олейникова ранее еще не играла в основе турниров такой категории.

В следующем раунде победительница встречи сразится против пятой сеяной Тамары Зиданшек (№129 WTA).

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Сара Эррани Александра Олейникова ITF Маспаломас
Источник Sport.ua
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