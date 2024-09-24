Лига Европы24 сентября 2024, 17:14 |
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Денис Попов отправился вместе с Динамо на матч против Лацио
Защитник киевское клуба восстановился после травмы
24 сентября 2024, 17:14 |
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Защитник киевское «Динамо» Денис Попов отправился вместе с командой на матч Лиги Европы против «Лацио».
По информации источника, Попов, у которого ранее были проблемы с приводящей мышцей, отправился сегодня вместе с командой в Гамбург, где состоится матч 1-го тура основного этапа Лиги Европы против «Лацио».
Встреча «Динамо» — «Лацио» пройдет в среду, 25 сентября, в Гамбурге.
Ранее сообщалось, что еще три игрока «Динамо» вернулись в общую группу.
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