Денис Попов отправился вместе с Динамо на матч против Лацио

Защитник киевское «Динамо» Денис Попов отправился вместе с командой на матч Лиги Европы против «Лацио».

По информации источника, Попов, у которого ранее были проблемы с приводящей мышцей, отправился сегодня вместе с командой в Гамбург, где состоится матч 1-го тура основного этапа Лиги Европы против «Лацио».

Встреча «Динамо» — «Лацио» пройдет в среду, 25 сентября, в Гамбурге.

Ранее сообщалось, что еще три игрока «Динамо» вернулись в общую группу.