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  4. Денис Попов отправился вместе с Динамо на матч против Лацио
Лига Европы
24 сентября 2024, 17:14 |
325
0

Денис Попов отправился вместе с Динамо на матч против Лацио

Защитник киевское клуба восстановился после травмы

24 сентября 2024, 17:14 |
325
0
Денис Попов отправился вместе с Динамо на матч против Лацио
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Защитник киевское «Динамо» Денис Попов отправился вместе с командой на матч Лиги Европы против «Лацио».

По информации источника, Попов, у которого ранее были проблемы с приводящей мышцей, отправился сегодня вместе с командой в Гамбург, где состоится матч 1-го тура основного этапа Лиги Европы против «Лацио».

Встреча «Динамо» — «Лацио» пройдет в среду, 25 сентября, в Гамбурге.

Ранее сообщалось, что еще три игрока «Динамо» вернулись в общую группу.

По теме:
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Денис Попов Динамо Киев Лига Европы Динамо - Лацио Лацио
Владимир Клепач Источник: Динамо Киев от Шурика
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