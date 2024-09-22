Три травмированных игрока Динамо вернутся в общую группу после игры с Лацио
Возвращение Дениса Попова ждут на следующей неделе
Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила, что группа футболистов восстанавливается после незначительных повреждений, связанных с мышечными травмами.
Полузащитники Назар Волошин и Николай Михайленко имеют проблемы с задней поверхностью бедра, а Владимир Шепелев – с передней.
Все футболисты восстанавливаются и после поединка группового этапа Лиги Европы против «Лацио» планируется их возвращение в общую группу.
Также продолжает восстанавливаться после травмы спины защитник Денис Попов. Его возвращения к тренировкам ждут на следующей неделе.
Матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио» состоится 25 сентября, начало – в 22:00 по киевскому времени.
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