Три травмированных игрока Динамо вернутся в общую группу после игры с Лацио

Пресс-служба киевского «Динамо» сообщила, что группа футболистов восстанавливается после незначительных повреждений, связанных с мышечными травмами.

Полузащитники Назар Волошин и Николай Михайленко имеют проблемы с задней поверхностью бедра, а Владимир Шепелев – с передней.

Все футболисты восстанавливаются и после поединка группового этапа Лиги Европы против «Лацио» планируется их возвращение в общую группу.

Также продолжает восстанавливаться после травмы спины защитник Денис Попов. Его возвращения к тренировкам ждут на следующей неделе.

Матч 1-го раунда основного этапа Лиги Европы 2024/25 между «Динамо» и «Лацио» состоится 25 сентября, начало – в 22:00 по киевскому времени.