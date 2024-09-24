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Лига Европы
24 сентября 2024, 16:57 |
713
0

Топ-форвард Лацио, вероятно, сможет сыграть против Динамо

Ранее СМИ сообщали, что Валентин Кастельянос против киевлян на поле не выйдет

24 сентября 2024, 16:57 |
713
0
Топ-форвард Лацио, вероятно, сможет сыграть против Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Кастельянос

25-летний форвард «Лацио» Валентин Кастельянос, вероятнее всего, сможет принять участие в поединке первого тура основного этапа Лиги Европы против «Динамо», который состоится в ближайшую среду, 25 сентября.

Накануне Кастельянос тренировался в общей группе римской команды и, как ожидается, отправится в составе делегации «Лацио» в Гамбург, где «орлам» и предстоит сыграть с вице-чемпионом Украины.

Впрочем, скорее всего, Кастельянос не выйдет против «Динамо» в стартовом составе, а начнет игру на скамейке запасных, будучи готовым усилить игру римлян, когда это потребуется.

Ранее СМИ писали, что из-за проблем с мышцами бедра Кастельянос против «Динамо» не сыграет.

В текущем сезоне аргентинский бомбардир сыграл 4 матча в Серии А, в которых отличился 3 забитыми мячами и 1 результативной передачей.

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Валентин Кастельянос Лацио Динамо - Лацио травма Лига Европы
Алексей Сливченко Источник: Corriere dello Sport
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