Основной форвард Лацио пропустит матч с Динамо

Основной форвард «Лацио» Валентин Кастельянос, скорее всего, пропустит матч первого тура Лиги Европы против «Динамо» Киев, который состоится 25 сентября в Гамбурге. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По их информации, травмы у Кастельяноса нет, у него – перегруженность приводящей мышцы бедра. Ожидается, что 25-летний испанец пропустит 7–10 дней.

Он точно пропустит предстоящий матч Серии А против «Фиорентины» (22 сентября), участие в поединке против «Динамо» также маловероятно. Скорее всего, Кастельянос вернется на поле в поединке Серии А против «Торино» 29 сентября.