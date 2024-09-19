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Италия
19 сентября 2024, 16:49 |
775
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Основной форвард Лацио пропустит матч с Динамо

У Валентина Кастельяноса перегруженность приводящей мышцы

19 сентября 2024, 16:49 |
775
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Основной форвард Лацио пропустит матч с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Кастельянос

Основной форвард «Лацио» Валентин Кастельянос, скорее всего, пропустит матч первого тура Лиги Европы против «Динамо» Киев, который состоится 25 сентября в Гамбурге. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По их информации, травмы у Кастельяноса нет, у него – перегруженность приводящей мышцы бедра. Ожидается, что 25-летний испанец пропустит 7–10 дней.

Он точно пропустит предстоящий матч Серии А против «Фиорентины» (22 сентября), участие в поединке против «Динамо» также маловероятно. Скорее всего, Кастельянос вернется на поле в поединке Серии А против «Торино» 29 сентября.

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Валентин Кастельянос Лацио Динамо Киев Динамо - Лацио Лига Европы
Олег Дидух Источник: Corriere dello Sport
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Згадався анекдот  1975 року: перед повторним матчем з Баварією в Києві за Суперкубок Лобановського викликають в КГБ, та під підписку про нерозголошення зачитують радіограму: МЮЛЛЕРА ПРИБРАЛИ. ШТІРЛІЦ.
Герд Мюллер не  зіграв у Києві через травму. 
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