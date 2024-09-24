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Франция
24 сентября 2024, 16:49 |
357
0

ПСЖ готовит новый контракт для ключевого игрока

Парижане хотят надолго сохранить Ашрафа Хакими

24 сентября 2024, 16:49 |
357
0
ПСЖ готовит новый контракт для ключевого игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Парижский «ПСЖ» работает над продлением контракта с фланговым защитником команды Ашрафом Хакими. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, руководство чемпионов Франции рассматривает Хакими как ключевую часть проекта в долгосрочной перспективе. Переговоры по новому контракту уже начались.

Нынешний контракт Хакими с «ПСЖ» действует до лета 2025 года, он выступает за клуб с лета 2021 года. Трансферная стоимость 25-летнего марокканца оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Хакими интересуется «Реал», воспитанником которого он является.

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Ашраф Хакими ПСЖ продление контракта Фабрицио Романо
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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