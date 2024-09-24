ПСЖ готовит новый контракт для ключевого игрока

Парижский «ПСЖ» работает над продлением контракта с фланговым защитником команды Ашрафом Хакими. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, руководство чемпионов Франции рассматривает Хакими как ключевую часть проекта в долгосрочной перспективе. Переговоры по новому контракту уже начались.

Нынешний контракт Хакими с «ПСЖ» действует до лета 2025 года, он выступает за клуб с лета 2021 года. Трансферная стоимость 25-летнего марокканца оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Хакими интересуется «Реал», воспитанником которого он является.