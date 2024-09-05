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  4. Реал может подписать звезду ПСЖ. Он уже играл за королевский клуб
Испания
05 сентября 2024, 11:33 |
1055
0

Реал может подписать звезду ПСЖ. Он уже играл за королевский клуб

«Сливочные» интересуются Ашрафом Хакими

05 сентября 2024, 11:33 |
1055
0
Реал может подписать звезду ПСЖ. Он уже играл за королевский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Мадридский «Реал» интересуется марокканским защитником французского «Пари Сен-Жермен» Ашрафом Хакими, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 25-летний футболист был бы не против вернуться в королевский клуб, в системе которого находился с 2006 по 2020 годы.

В сезоне 2023/24 Ашраф Хакими провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом.

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Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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