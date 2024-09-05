Реал может подписать звезду ПСЖ. Он уже играл за королевский клуб
«Сливочные» интересуются Ашрафом Хакими
Мадридский «Реал» интересуется марокканским защитником французского «Пари Сен-Жермен» Ашрафом Хакими, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, 25-летний футболист был бы не против вернуться в королевский клуб, в системе которого находился с 2006 по 2020 годы.
В сезоне 2023/24 Ашраф Хакими провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом.
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