Реал может подписать звезду ПСЖ. Он уже играл за королевский клуб

Мадридский «Реал» интересуется марокканским защитником французского «Пари Сен-Жермен» Ашрафом Хакими, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, 25-летний футболист был бы не против вернуться в королевский клуб, в системе которого находился с 2006 по 2020 годы.

В сезоне 2023/24 Ашраф Хакими провел 40 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом.