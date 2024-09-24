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  4. Экс-вратарь Ювентуса может заменить тер Штегена в Барселоне
Испания
24 сентября 2024, 16:29 |
195
0

Экс-вратарь Ювентуса может заменить тер Штегена в Барселоне

Войцех Щенсны может возобновить карьеру

24 сентября 2024, 16:29 |
195
0
Экс-вратарь Ювентуса может заменить тер Штегена в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Войцех Щенсны

«Барселона» продолжает поиски нового голкипера на рынке свободных агентов после того, как тяжелую травму получит основной вратарь каталонцев Марк-Андре тер Штеген. По информации испанских СМИ, «Барселона» обратила свое внимание на экс-голкипера «Ювентуса» Войцеха Щенсны.

Тот завершил карьеру лишь в августе текущего года, и каталонцы надеются убедить поляка возобновить карьеру. Это выглядит не очень трудной задачей, учитывая, что Щенсны планировал играть как минимум до лета 2025 года, и был вынужден завершить карьеру лишь потому, что оказался не нужен «Ювентусу».

Кроме Щенсны, «Барселона» также рассматривает кандидатуры Кейлора Наваса и Клаудио Браво.

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Олег Дидух Источник: El Chiringuito
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