ФОТО. Марта Костюк посетила Великую Китайскую стену

Первая ракетка Украины Марта Костюк вместе со своим тренером Сандрой Заневской посетила Великую Китайскую стену перед стартом хардового турнира WTA 1000 в Пекине.

«Просто тусуемся с какими-то кирпичами», – подписала фото Марта.

Отметим, что Костюк попала в посев на турнире в Пекине и стартует со второго раунда. Ее соперница определится в матче Кэти Волинец (№68 WTA) – Далма Галфи (№143 WTA).