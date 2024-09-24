WTA24 сентября 2024, 16:16 |
619
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ФОТО. Марта Костюк посетила Великую Китайскую стену
Украинская теннисистка побывала там перед стартом на турнире в Пекине
24 сентября 2024, 16:16 |
619
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Первая ракетка Украины Марта Костюк вместе со своим тренером Сандрой Заневской посетила Великую Китайскую стену перед стартом хардового турнира WTA 1000 в Пекине.
«Просто тусуемся с какими-то кирпичами», – подписала фото Марта.
Отметим, что Костюк попала в посев на турнире в Пекине и стартует со второго раунда. Ее соперница определится в матче Кэти Волинец (№68 WTA) – Далма Галфи (№143 WTA).
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