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  4. ФОТО. Марта Костюк посетила Великую Китайскую стену
WTA
24 сентября 2024, 16:16 |
619
1

ФОТО. Марта Костюк посетила Великую Китайскую стену

Украинская теннисистка побывала там перед стартом на турнире в Пекине

24 сентября 2024, 16:16 |
619
1
ФОТО. Марта Костюк посетила Великую Китайскую стену
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Первая ракетка Украины Марта Костюк вместе со своим тренером Сандрой Заневской посетила Великую Китайскую стену перед стартом хардового турнира WTA 1000 в Пекине.

«Просто тусуемся с какими-то кирпичами», – подписала фото Марта.

Отметим, что Костюк попала в посев на турнире в Пекине и стартует со второго раунда. Ее соперница определится в матче Кэти Волинец (№68 WTA) – Далма Галфи (№143 WTA).

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Марта Костюк фото lifestyle Сандра Заневска
Владимир Клепач Источник: Instagram
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