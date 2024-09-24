Интер на несколько недель потерял ключевого игрока
У Николо Бареллы растяжение мышцы бедра
Миланский «Интер» на несколько недель потерял своего ключевого полузащитника Николо Бареллу. Он получил растяжение мышцы бедра во время проигранного дерби против «Милана» (1:2).
По прогнозам врачей, Барелла пропустит несколько недель. Он не сыграет в матчах Серии А против «Удинезе» (28 сентября) и «Торино» (5 октября), а также в поединке Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (1 октября).
Возвращение Бареллы в игру ожидается в матче против «Ромы», который состоится 20 октября – уже после паузы на матчи национальных сборных.
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