Интер на несколько недель потерял ключевого игрока

Миланский «Интер» на несколько недель потерял своего ключевого полузащитника Николо Бареллу. Он получил растяжение мышцы бедра во время проигранного дерби против «Милана» (1:2).

По прогнозам врачей, Барелла пропустит несколько недель. Он не сыграет в матчах Серии А против «Удинезе» (28 сентября) и «Торино» (5 октября), а также в поединке Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (1 октября).

Возвращение Бареллы в игру ожидается в матче против «Ромы», который состоится 20 октября – уже после паузы на матчи национальных сборных.