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Италия
24 сентября 2024, 15:59 |
175
0

Интер на несколько недель потерял ключевого игрока

У Николо Бареллы растяжение мышцы бедра

24 сентября 2024, 15:59 |
175
0
Интер на несколько недель потерял ключевого игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Барелла

Миланский «Интер» на несколько недель потерял своего ключевого полузащитника Николо Бареллу. Он получил растяжение мышцы бедра во время проигранного дерби против «Милана» (1:2).

По прогнозам врачей, Барелла пропустит несколько недель. Он не сыграет в матчах Серии А против «Удинезе» (28 сентября) и «Торино» (5 октября), а также в поединке Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (1 октября).

Возвращение Бареллы в игру ожидается в матче против «Ромы», который состоится 20 октября – уже после паузы на матчи национальных сборных.

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Николо Барелла Интер Милан травма травма бедра
Олег Дидух Источник: Sky Sport Italia
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