ATP24 сентября 2024, 15:42 |
29
0
Украинец Джавакян впервые сыграет в основной сетке челленджера
Украинский теннисист успешно преодолел квалификацию в Нонтхабуре
24 сентября 2024, 15:42 |
29
0
Украинец Юрий Джавакян (№508 АТР) успешно преодолел квалификацию на челленджере в Нонтхабуре (Таиланд).
В полуфинале отбора Джавакян победил Ли Док Хи (№741 АТР) – 6:0, 6:3, в финале Томаса Фанкутта (№802 АТР) – 6:3, 7:5.
Для Джавакяна это будет первое участие в основной сетке турнира ATP Challenger Tour
В основной сетке этих соревнований также сыграет Вадим Урсу, а Илья Марченко уже завершил выступления на турнире.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 23 сентября 2024, 12:03 0
Мария Саккари вылетела из первой десятки
Бокс | 24 сентября 2024, 07:37 6
Британца интересует только бой с Усиком
Футбол | 24.09.2024, 10:23
Футбол | 23.09.2024, 15:52
Футбол | 23.09.2024, 16:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.09.2024, 21:57 2
24.09.2024, 07:11 21
22.09.2024, 17:41 6
23.09.2024, 09:59 32
22.09.2024, 20:21 6
23.09.2024, 18:22
22.09.2024, 21:25 4
22.09.2024, 19:27 65