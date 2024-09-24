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ATP
24 сентября 2024, 15:42 |
29
0

Украинец Джавакян впервые сыграет в основной сетке челленджера

Украинский теннисист успешно преодолел квалификацию в Нонтхабуре

24 сентября 2024, 15:42 |
29
0
Украинец Джавакян впервые сыграет в основной сетке челленджера
АТР. Юрий Джавакян

Украинец Юрий Джавакян (№508 АТР) успешно преодолел квалификацию на челленджере в Нонтхабуре (Таиланд).

В полуфинале отбора Джавакян победил Ли Док Хи (№741 АТР) – 6:0, 6:3, в финале Томаса Фанкутта (№802 АТР) – 6:3, 7:5.

Для Джавакяна это будет первое участие в основной сетке турнира ATP Challenger Tour

В основной сетке этих соревнований также сыграет Вадим Урсу, а Илья Марченко уже завершил выступления на турнире.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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