Украинец Джавакян впервые сыграет в основной сетке челленджера

Украинец Юрий Джавакян (№508 АТР) успешно преодолел квалификацию на челленджере в Нонтхабуре (Таиланд).

В полуфинале отбора Джавакян победил Ли Док Хи (№741 АТР) – 6:0, 6:3, в финале Томаса Фанкутта (№802 АТР) – 6:3, 7:5.

Для Джавакяна это будет первое участие в основной сетке турнира ATP Challenger Tour

В основной сетке этих соревнований также сыграет Вадим Урсу, а Илья Марченко уже завершил выступления на турнире.