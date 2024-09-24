Миколенко вернулся к тренировкам в общей группе Эвертона

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко вернулся к тренировкам в общей группе.

Ранее Миколенко вернулся после болезни, из-за которой пропустил матчи против «Саутгемптона» и «Лестера».

По информации источника, также вернулись к тренировкам Джерред Брентвейт, Натан Паттерсон и Идрисса Гуйе. Эти игроки тренировались перед матчем против «Кристалл Пэлас», который состоится 28 сентября.

14 сентября Виталий был заменен в первом тайме матча АПЛ против «Астон Виллы» (2:3). Тренер Шон Дайч позже сказал, что Миколенко стало нехорошо, футболист приболел.