Миколенко вернулся к тренировкам в общей группе Эвертона
Виталий полностью восстановился после болезни
Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко вернулся к тренировкам в общей группе.
Ранее Миколенко вернулся после болезни, из-за которой пропустил матчи против «Саутгемптона» и «Лестера».
По информации источника, также вернулись к тренировкам Джерред Брентвейт, Натан Паттерсон и Идрисса Гуйе. Эти игроки тренировались перед матчем против «Кристалл Пэлас», который состоится 28 сентября.
14 сентября Виталий был заменен в первом тайме матча АПЛ против «Астон Виллы» (2:3). Тренер Шон Дайч позже сказал, что Миколенко стало нехорошо, футболист приболел.
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