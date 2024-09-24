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Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 15:50 | Обновлено 24 сентября 2024, 16:11
868
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Матч с Рухом показал слабость Бущана»

Специалист увидел слабую игру ногами от динамовского вратаря

24 сентября 2024, 15:50 | Обновлено 24 сентября 2024, 16:11
868
0
Олег ФЕДОРЧУК: «Матч с Рухом показал слабость Бущана»
ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Известный в прошлом тренер, а сейчас авторитетный эксперт Олег Федорчук в интервью Sport.ua рассказал, какую слабость в игре Георгия Бущана показал матч «Динамо» против «Руха» (0:0).

«Недавний календарный матч с «Рухом» показал плохую игру ногами вратаря Георгия Бущана. Вспомните хотя бы, какие нацеленные передачи он делал нападающему гостей Игорю Краснопиру. К счастью для киевлян, тот очень прямолинейно действовал, оказавшись один на один с Бущаном. Хотя ради справедливости следует сказать, что в последний момент Георгий устранял опасность после им же созданных голевых моментов. А ведь следует учесть, что у нападающих «Лацио» выше исполнительское мастерство, чем у Краснопира», – сказал Федорчук.

Киевское «Динамо» начнет групповой этап Лиги Европы поединком с «Лацио» (Италия), который состоится 25 сентября в Гамбурге. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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