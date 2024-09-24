Олег ФЕДОРЧУК: «В Динамо проблемным остается центр защиты»

Киевское «Динамо» 25 сентября начнет групповой этап Лиги Европы поединком с «Лацио» (Италия).

Известный в прошлом тренер, а сейчас авторитетный эксперт Олег Федорчук в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, чего ожидает от завтрашнего противостояния в Гамбурге:

- Я не буду оригиналом, когда скажу, что в последнее время киевляне прибавили. В арсенале подопечных Александра Шовковского появилось много наигранных комбинаций и важно, что они стараются действовать на высоких скоростях. Но хватит ли этого запаса, чтобы бросить вызов «Лацио»? Тем более, что в игре динамовцев кроме плюсов остается и немало уязвимых мест.

- Вот с этого места, пожалуйста, более конкретно.

- В «Динамо» проблемным остается центр защиты. Не исключено, что со временем стопперы киевлян и заявят о себе громко, но сейчас в них нельзя на 100 процентов быть уверенными. А не надежный тыл, поверьте, негативно сказывается на командных действиях.

Во-вторых, недавний календарный матч с «Рухом» показал плохую игру ногами вратаря Георгия Бущана. Вспомните хотя бы, какие нацеленные передачи он делал нападающему гостей Игорю Краснопиру. К счастью для киевлян, тот очень прямолинейно действовал оказавшись один на один с Бущаном. Хотя ради справедливости следует сказать, что в последний момент Георгий устранял опасность после им же созданных голевых моментов. А ведь следует учесть, что у нападающих «Лацио» выше исполнительское мастерство, чем у Краснопира.

В-третьих, форварды «Динамо» и в дальнейшем не впечатляют. В частности, новичок Герреро пока не оправдывает надежд. В «Заре» он был, как говорится, свободным художником, играл, как ему заблагорассудится. «Динамо» – значительно более организованная команда и сразу стало заметно, что панамец банально не вписывается в ансамбль. У рулевого Шовковского с ним еще будет много мороки.

- Если уж зашла речь о матче с «Рухом», то киевлян изрядно донимал высокий прессинг, взятый на вооружение львовянами.

- Киевлянам далеко не всегда удавалось выходить из-под прессинга, потому что им не хватало скорости. Тем более, что «Рух» порадовал хорошей организацией игры. Над допущенными ошибками динамовцам надо было поработать оперативно, потому что «Лацио» после ухода нескольких ветеранов, стало играть значительно интенсивнее и в переходной фазе может создавать киевлянам проблемы.

- Тогда на что динамовцы могут рассчитывать завтра в Гамбурге?

- Остается надеяться, что статус противостояния заставит их быть максимально сконцентрированными, особенно у своих владений. Во-вторых, «Лацио» не совсем удачно стартовало в Серии А и, чтобы сохранить силы для итальянского чемпионата, может завтра выставить не оптимальный состав. Тогда это пригодится динамовцам. Все же, главное, чтобы не подвела полузащита киевлян – основная ударная сила. Склоняюсь к тому, что все закончится подписанием мирного соглашения, что будет неплохим достижением для украинской команды, – сказал Федорчук.

Ранее президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги Европы против римского «Лацио».