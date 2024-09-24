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Лига Европы
24 сентября 2024, 14:47 |
182
0

Украинская бригада судей назначена на матч Лиги Европы

Николай Балакин обслужит матч «Айнтрахт» – «Виктория»

24 сентября 2024, 14:47 |
182
0
Украинская бригада судей назначена на матч Лиги Европы
УАФ. Николай Балакин

Украинская бригада судей во главе с Николаем Балакиным назначена на матч первого тура Лиги Европы между франкфуртским «Айнтрахтом» и чешской «Викторией» (Пльзень).

Помогать ему будут ассистенты Александр Беркут и Виктор Матяш. Четвертый арбитр – еще один украинец, Виталий Романов. Арбитры VAR – итальянец Лука Пайретто и грек Ангелос Евангелу.

Матч «Айнтрахт» – «Виктория» состоится в четверг, 26 сентября. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Балакин обслуживал матч Лиги наций Молдова – Мальта.

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Николай Балакин судейские назначения Александр Беркут Виктор Матяш Виталий Романов Лига Европы Айнтрахт Франкфурт Виктория Пльзень
Олег Дидух Источник: УЕФА
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