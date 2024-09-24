Украинская бригада судей назначена на матч Лиги Европы

Украинская бригада судей во главе с Николаем Балакиным назначена на матч первого тура Лиги Европы между франкфуртским «Айнтрахтом» и чешской «Викторией» (Пльзень).

Помогать ему будут ассистенты Александр Беркут и Виктор Матяш. Четвертый арбитр – еще один украинец, Виталий Романов. Арбитры VAR – итальянец Лука Пайретто и грек Ангелос Евангелу.

Матч «Айнтрахт» – «Виктория» состоится в четверг, 26 сентября. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Балакин обслуживал матч Лиги наций Молдова – Мальта.