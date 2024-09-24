Лига Европы24 сентября 2024, 14:47 |
182
0
Украинская бригада судей назначена на матч Лиги Европы
Николай Балакин обслужит матч «Айнтрахт» – «Виктория»
24 сентября 2024, 14:47 |
182
0
Украинская бригада судей во главе с Николаем Балакиным назначена на матч первого тура Лиги Европы между франкфуртским «Айнтрахтом» и чешской «Викторией» (Пльзень).
Помогать ему будут ассистенты Александр Беркут и Виктор Матяш. Четвертый арбитр – еще один украинец, Виталий Романов. Арбитры VAR – итальянец Лука Пайретто и грек Ангелос Евангелу.
Матч «Айнтрахт» – «Виктория» состоится в четверг, 26 сентября. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
Ранее Балакин обслуживал матч Лиги наций Молдова – Мальта.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 сентября 2024, 11:05 0
Матч состоится 25 сентября в 22:00
Футбол | 24 сентября 2024, 13:58 0
Поединок состоится 24 сентября в 20:00 по Киеву
Футбол | 24.09.2024, 06:40
Бокс | 24.09.2024, 00:01
Футбол | 23.09.2024, 16:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.09.2024, 02:47
22.09.2024, 19:27 65
22.09.2024, 21:57 2
22.09.2024, 14:24 2
23.09.2024, 00:33 6
24.09.2024, 00:16 9
23.09.2024, 08:27 7
22.09.2024, 20:55 25