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Лига наций
06 сентября 2024, 08:19 |
58
0

Украинские арбитры будут работать на матчи Лиги наций-2024/2025

Николай Балакин рассудит встречу Молдова – Мальта

06 сентября 2024, 08:19 |
58
0
Украинские арбитры будут работать на матчи Лиги наций-2024/2025
УЕФА

На матче Лиги наций-2024/2025 в группе D2 Молдова – Мальта, который состоится в Кишиневе 7 сентября, будет работать судейская бригада из Украины.

Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

За систему VAR будут отвечать Виктор Копиевский и Денис Шурман.

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Николай Балакин судейские назначения Лига наций сборная Молдовы по футболу сборная Мальты по футболу
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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