Украинские арбитры будут работать на матчи Лиги наций-2024/2025

На матче Лиги наций-2024/2025 в группе D2 Молдова – Мальта, который состоится в Кишиневе 7 сентября, будет работать судейская бригада из Украины.

Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

За систему VAR будут отвечать Виктор Копиевский и Денис Шурман.