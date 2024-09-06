Лига наций06 сентября 2024, 08:19 |
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Украинские арбитры будут работать на матчи Лиги наций-2024/2025
Николай Балакин рассудит встречу Молдова – Мальта
06 сентября 2024, 08:19 |
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На матче Лиги наций-2024/2025 в группе D2 Молдова – Мальта, который состоится в Кишиневе 7 сентября, будет работать судейская бригада из Украины.
Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.
За систему VAR будут отвечать Виктор Копиевский и Денис Шурман.
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