Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Новичок Динамо пока не оправдывает надежд»
Лига Европы
24 сентября 2024, 14:58 |
218
2

Олег ФЕДОРЧУК: «Новичок Динамо пока не оправдывает надежд»

Специалист уверен, что с Эдуардо Герреро будут проблемы

24 сентября 2024, 14:58 |
218
2
Олег ФЕДОРЧУК: «Новичок Динамо пока не оправдывает надежд»
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Известный в прошлом тренер, а сейчас авторитетный эксперт Олег Федорчук в интервью Sport.ua рассказал, почему у главного тренера «Динамо» Александра Шовковского будет много мороки с новичком Эдуардо Герреро.

«Форварды «Динамо» не впечатляют. В частности, новичок Герреро пока не оправдывает надежд. В «Заре» он был, как говорится, свободным художником, играл, как ему заблагорассудится. «Динамо» – значительно более организованная команда и сразу стало заметно, что панамец банально не вписывается в ансамбль. У рулевого Шовковского с ним еще будет много мороки», – сказал Федорчук.

Отметим, что 24-летний Герреро перешел в «Динамо» из «Зари» в начале сентября за 2,5 млн евро.

По теме:
Олег ФЕДОРЧУК: «В Динамо проблемным остается центр защиты»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо способно дать бой Лацио»
Беседин назвал условие, при котором Ванат может попасть в европейский клуб
Эдуардо Герреро Динамо Киев Олег Федорчук
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА признали ошибку. В матче Испания – Германия не был назначен пенальти
Футбол | 24 сентября 2024, 06:40 17
В УЕФА признали ошибку. В матче Испания – Германия не был назначен пенальти
В УЕФА признали ошибку. В матче Испания – Германия не был назначен пенальти

Марк Кукурелья сыграл рукой на 106 минуте, но Энтони Тейлор это проигнорировал

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Футбол | 24 сентября 2024, 11:05 0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио

Матч состоится 25 сентября в 22:00

Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Ман Сити. Это не Реал
Футбол | 24.09.2024, 00:16
Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Ман Сити. Это не Реал
Назван клуб, ради которого Холанд готов покинуть Ман Сити. Это не Реал
Известно, сколько денег заработал Дюбуа, нокаутировав Джошуа в мегафайте
Бокс | 24.09.2024, 00:01
Известно, сколько денег заработал Дюбуа, нокаутировав Джошуа в мегафайте
Известно, сколько денег заработал Дюбуа, нокаутировав Джошуа в мегафайте
Цифры и факты. Важнейшие события 7-го тура УПЛ
Футбол | 24.09.2024, 13:19
Цифры и факты. Важнейшие события 7-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 7-го тура УПЛ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Герреро ще майже не грав. А Федорчука щось там "не виправдовує". Ти сам дно.
Ответить
+1
Gargantua81
один матч в основе начал.
с Рухом он вышел за 10 минут до конца и остроты создал больше чем Ванат за весь матч.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
ВИДЕО. 2-й мяч за Рому! Довбик забил гол неожиданному лидеру Серии А
22.09.2024, 19:27 65
Футбол
Барселона нашла замену легендарному нападающему
Барселона нашла замену легендарному нападающему
22.09.2024, 21:57 2
Футбол
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
Северная Корея выиграла чемпионат мира по футболу. И это не шутка
23.09.2024, 16:23 12
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Усика на сенсационный нокаут Дюбуа против Джошуа
ФОТО. Лицо и эмоции Усика на сенсационный нокаут Дюбуа против Джошуа
23.09.2024, 00:33 6
Бокс
«Жадный». В Италии оценили результативную игру Довбика против Удинезе
«Жадный». В Италии оценили результативную игру Довбика против Удинезе
23.09.2024, 12:56 9
Футбол
Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
22.09.2024, 21:25 4
Футбол
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
Бывшая жена Тимощука объяснила, почему Анатолий помогает россии
23.09.2024, 09:59 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем