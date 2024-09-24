Олег ФЕДОРЧУК: «Новичок Динамо пока не оправдывает надежд»

Известный в прошлом тренер, а сейчас авторитетный эксперт Олег Федорчук в интервью Sport.ua рассказал, почему у главного тренера «Динамо» Александра Шовковского будет много мороки с новичком Эдуардо Герреро.

«Форварды «Динамо» не впечатляют. В частности, новичок Герреро пока не оправдывает надежд. В «Заре» он был, как говорится, свободным художником, играл, как ему заблагорассудится. «Динамо» – значительно более организованная команда и сразу стало заметно, что панамец банально не вписывается в ансамбль. У рулевого Шовковского с ним еще будет много мороки», – сказал Федорчук.

Отметим, что 24-летний Герреро перешел в «Динамо» из «Зари» в начале сентября за 2,5 млн евро.