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  4. Беседин назвал условие, при котором Ванат может попасть в европейский клуб
Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 13:45 |
519
2

Беседин назвал условие, при котором Ванат может попасть в европейский клуб

Артем считает, что Владиславу нужно чаще забивать

24 сентября 2024, 13:45 |
519
2
Беседин назвал условие, при котором Ванат может попасть в европейский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский нападающий казахского «Ордабасы» Артем Беседин высказался о перспективах форварда киевского «Динамо» Владислава Ваната:

«Ванат молодой, но уже и не очень. Люди в его возрасте выступают в топ-чемпионатах, много забивают. Владислав – хороший нападающий, быстрый. Главное, чаще забивать, и тогда он может попасть на карандаш именитых европейских клубов. Видно, что нападающий старается в каждом матче».

В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста национальной сборной Украины в 10 миллионов евро.

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Артем Беседин Владислав Ванат Динамо Киев Ордабасы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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Комментарии 2
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Dfkbvj
Яка розумна думка, просто диво інтелекту!!!
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potemkin78
ух тыж это кто ж у нас после Реброва из форвардов ДК попал в топ чемпионат. тем более забивая за 27 игр 14 глов?
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