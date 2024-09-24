Беседин назвал условие, при котором Ванат может попасть в европейский клуб
Артем считает, что Владиславу нужно чаще забивать
Украинский нападающий казахского «Ордабасы» Артем Беседин высказался о перспективах форварда киевского «Динамо» Владислава Ваната:
«Ванат молодой, но уже и не очень. Люди в его возрасте выступают в топ-чемпионатах, много забивают. Владислав – хороший нападающий, быстрый. Главное, чаще забивать, и тогда он может попасть на карандаш именитых европейских клубов. Видно, что нападающий старается в каждом матче».
В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего футболиста национальной сборной Украины в 10 миллионов евро.
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