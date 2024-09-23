«Его стихия». Беседин назвал идеальный топ-чемпионат для Шапаренко
Нападающий «Ордабасы» считает, что Николаю больше всего подходит Ла Лига
Украинский нападающий казахского «Ордабасы» Артем Беседин высказался о подходящем чемпионате для полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко:
«Считаю, что в испанском чемпионате. Комбинационный футбол, быстрые контратаки - это его стихия. В Англии и Германии более силовой футбол, а в Италии, игроки действуют очень плотно, организованно. Выбирать, конечно, Шапаренко, но опять же, думаю, Ла Лига пришлась бы Николаю по душе».
В сезоне 2024/25 Николай Шапаренко провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 10 миллионов евро.
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