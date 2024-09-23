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  4. «Его стихия». Беседин назвал идеальный топ-чемпионат для Шапаренко
Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 14:08 |
760
3

«Его стихия». Беседин назвал идеальный топ-чемпионат для Шапаренко

Нападающий «Ордабасы» считает, что Николаю больше всего подходит Ла Лига

23 сентября 2024, 14:08 |
760
3
«Его стихия». Беседин назвал идеальный топ-чемпионат для Шапаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Украинский нападающий казахского «Ордабасы» Артем Беседин высказался о подходящем чемпионате для полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко:

«Считаю, что в испанском чемпионате. Комбинационный футбол, быстрые контратаки - это его стихия. В Англии и Германии более силовой футбол, а в Италии, игроки действуют очень плотно, организованно. Выбирать, конечно, Шапаренко, но опять же, думаю, Ла Лига пришлась бы Николаю по душе».

В сезоне 2024/25 Николай Шапаренко провел 11 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 10 миллионов евро.

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Артем Беседин Николай Шапаренко Динамо Киев Ордабасы чемпионат Казахстана по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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Комментарии 3
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movkli
головне, щоб до Барселони з Мудриком разом не перейшов, не поділять там 10 номер...
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0
kadaad
Только киевское Динамо!!! Всем лигам средний палец!
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0
Strontium
лучше Футболдан Қазақстан чемпионаты
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-1
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