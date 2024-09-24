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Англия
24 сентября 2024, 12:53 | Обновлено 24 сентября 2024, 13:32
226
2

В Лондоне ждут Мудрика в старте Челси на поединок с Барроу

«Пенсионеры» проведут матч Кубка лиги

24 сентября 2024, 12:53 | Обновлено 24 сентября 2024, 13:32
226
2
В Лондоне ждут Мудрика в старте Челси на поединок с Барроу
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 24 сентября, лондонский «Челси» начнет выступления в розыгрыше Кубка английской лиги матчем 1/16 финала против клуба «Барроу» из Лиги 2.

Украинский полузащитник «синих» Михаил Мудрик вошел в расширенную заявку команды на предстоящий матч, куда главный тренер Энцо Мареска внес 20 исполнителей, включая двух голкиперов.

Топовое британское футбольное издание London.Football уверен, что украинец обязательно появится в стартовом составе «Челси» на матч.

«С ротацией Мареска также может обратиться к Бену Чилуэллу, который, как он указал, будет в составе. Это может привести к тому, что Марк Кукурелья останется вне состава на один матч. Между тем, Михаил Мудрик, вероятно, получит возможность произвести впечатление, находившись на скамейке запасных в последних двух матчах АПЛ», - утверждает источник.

Ранее Энцо Мареска высказался о Михаиле Мудрике.

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Михаил Мудрик Челси Энцо Мареска Кубок английской лиги по футболу
Юрій Остроумов Источник: Football London
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Sdag
Не зрозуміло хто і навіщо чекає
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potemkin78
у вас скорее всего чась текста утеряно
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