«Должны принимать его таким, какой он есть». Мареска высказался о Мудрике

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался об украинском вингере Михаиле Мудрике:

«Я не думаю, что у него есть недостаток уверенности. Миша – это Миша, надо принимать его таким, какой он есть. Надеюсь, он получит игровое время и сможет стать лучшим».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 4 матча на клубном уровне и отметился 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее Энцо Мареска сообщил, что Михаил Мудрик получит шанс в матче Кубка лиги против «Барроу».