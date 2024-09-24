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  4. «Должны принимать его таким, какой он есть». Мареска высказался о Мудрике
Англия
24 сентября 2024, 07:43 |
996
5

«Должны принимать его таким, какой он есть». Мареска высказался о Мудрике

Главный тренер «Челси» рассказал, есть ли у украинца проблемы с уверенностью

24 сентября 2024, 07:43 |
996
5
«Должны принимать его таким, какой он есть». Мареска высказался о Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался об украинском вингере Михаиле Мудрике:

«Я не думаю, что у него есть недостаток уверенности. Миша – это Миша, надо принимать его таким, какой он есть. Надеюсь, он получит игровое время и сможет стать лучшим».

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 4 матча на клубном уровне и отметился 1 заработанным пенальти. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 35 миллионов евро.

Ранее Энцо Мареска сообщил, что Михаил Мудрик получит шанс в матче Кубка лиги против «Барроу».

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Михаил Мудрик Энцо Мареска Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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potemkin78
полировщик лавки за очень большие деньги никому не нужен, а?
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0
Gargantua81
другими словами: ну дурачок он... но не я же его покупал.
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0
Lesovij7
Заработанное пенальти,  это где такое считают? В случае с Мудриком , если не участвовал в атаке, то можно писать помог партнёрам довести атаку до логического конца. 
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0
Serhii P.
Фактично сказав: "з гімна цукерки не зліпиш, Мудрик такий, який є. Тому зимою продадуть (що малоймовірно, сумнівно, що хтось заплатить 35 млн. євро за нього), або піде в оренду".
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0
Harun Bakircioğlu
Хитрый. Говорит одно, думает другое. Прям как Гвардиола. Челси угадали с его выбором.
Конечно же он уже знает, чем закончится эпопея Мудрика в Челси, но прямо в лоб никогда не скажет, что владелец Челси лох, выкинул деньги на ветер 
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0
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