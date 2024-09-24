Даниэль СОСА: «Благодарен Богу за этот гол»

Нападающий «Кривбасса» Даниэль Соса прокомментировал ничью против полтавской «Ворсклы» (1:1) в матче 7-го тура УПЛ.

– В конце первого тайма ты сравнял счет. Прокомментируй этот момент.

– Я благодарен Богу за этот гол, это мой первый гол в этом сезоне, поэтому эмоции переполняют. К сожалению, мы не смогли победить в этой встрече. Рад, что забил, но ничья - это не то, к чему мы стремились сегодня.

– Можно ли провести параллели с апрельским матчем против «Ворсклы» полгода назад? Ты тогда тоже забил.

– Да-да, это действительно удивительно. Тогда я, правда, забил с пенальти, и мы открыли счет. Я просто упорно работаю и стараюсь становиться лучше.

– «Кривбасс» сегодня много атаковал, создавал моменты, но «Ворскла» держала оборону. Счет не по игре, как считаешь?

– Как по мне, мы создали достаточно моментов для победы, но снова не смогли их реализовать. Впереди – большая работа над ошибками. Надо продолжать добросовестно работать. Уверен, у «Кривбасса» все будет хорошо.