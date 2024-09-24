В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе

24-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно 2025 года.

По информации английских СМИ, руководство «Челси» провело разговор с тремя футболистами – Михаилом Мудриком, Кристофером Нкунку и Нони Мадуэке и дало понять, что все трое сейчас борются за свое будущее в клубе и от их результатов зависит, останутся ли они в Лондоне. Мудрику, Нкунку и Мадуэке четко дали понять, что намерены доказать свою личную ценность клубу.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».