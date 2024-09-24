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  4. В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
Англия
24 сентября 2024, 12:37 | Обновлено 24 сентября 2024, 12:48
2242
7

В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе

Лондонцы четко дали понять, что Михаил борется за свое будущее

24 сентября 2024, 12:37 | Обновлено 24 сентября 2024, 12:48
2242
7
В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

24-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно 2025 года.

По информации английских СМИ, руководство «Челси» провело разговор с тремя футболистами – Михаилом Мудриком, Кристофером Нкунку и Нони Мадуэке и дало понять, что все трое сейчас борются за свое будущее в клубе и от их результатов зависит, останутся ли они в Лондоне. Мудрику, Нкунку и Мадуэке четко дали понять, что намерены доказать свою личную ценность клубу.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».

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Дмитро Олійник Источник: The Boot Room
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Комментарии 7
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olex.mykhailov
Біля входу, де унітаз стоїть
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+3
Lesovij7
Какой ассист ахах , нет у него ассиста, вы же писали что он пенальти заработал. Скоро будут говорить что двинул мяч в сторону ворот или отдал острейший пас назад.
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0
potemkin78
а куда вы его дените, он стоит как боинг. до 31 года он у вас
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0
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Saar
Мудрик переМУДРИВ🤣🤣
Міняй вид спорту.
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0
Gargantua81
ну у Мадуэке все выглядит хорошо
а вот Миша и Нкунку под вопросом. Санчо похоже всерьез и надолго. а держать таких дорогущих баночников непозволительно. 
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0
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