В Челси провели разговор с Мудриком и рассказали о его месте в клубе
Лондонцы четко дали понять, что Михаил борется за свое будущее
24-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в зимнее трансферное окно 2025 года.
По информации английских СМИ, руководство «Челси» провело разговор с тремя футболистами – Михаилом Мудриком, Кристофером Нкунку и Нони Мадуэке и дало понять, что все трое сейчас борются за свое будущее в клубе и от их результатов зависит, останутся ли они в Лондоне. Мудрику, Нкунку и Мадуэке четко дали понять, что намерены доказать свою личную ценность клубу.
Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».
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а вот Миша и Нкунку под вопросом. Санчо похоже всерьез и надолго. а держать таких дорогущих баночников непозволительно.