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Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 11:29 | Обновлено 24 сентября 2024, 11:32
348
0

«Не в обиду Сане». Воспитанник Динамо Стеценко оценил силу удара Алиева

Александр Стеценко – о козыре экс-полузащитника

24 сентября 2024, 11:29 | Обновлено 24 сентября 2024, 11:32
348
0
«Не в обиду Сане». Воспитанник Динамо Стеценко оценил силу удара Алиева
УАФ. Александр Алиев

Воспитанник академии «Динамо» Александр Стеценко, который в свое время играл за динамовский дубль и был в структуре легендарного харьковского «Металлиста», дал оценку силе удара, которым обладал бывший хавбек киевского клуба и сборной Украины Александр Алиев.

– После выпуска ты поиграл за Динамо-3, Динамо-2 и дубль, где пересекался с огромным количеством звездных игроков. Кто на тот момент произвел на тебя наибольшее впечатление?

– Да много классных футболистов было. Даже тяжелого кого-то выделить. Меня и к тренировкам с первой командой подключали, где я выходил на поле с людьми, которых раньше видел только по телевизору. уважение к ним было очень большим.

Немало мне удалось поиграть вместе с Саней Алиевым, которого к нам спускали из основы. Вот он произвел яркое впечатление. Просто разрывал и в каждой игре забивал по два-три гола, а то и больше.

Помню, я еще в академии был, мы тренировались, а на соседнем поле играл дубль. Слышим диктора: «Матч начался». Через какое-то время люди начинают аплодировать и доносится: «Гол забил Александр Алиев». Пять минут проходит – снова аплодисменты и от диктора: «Гол забил Александр Алиев». И так раз пять за матч...

– Возможно, у вас какая-то общая памятная игра была?

– Поехали мы дублем на матч с Ворсклой. 0:1 проигрываем - Саня сравнивает. 1:2 проигрываем - Саня снова сравнивает. Последняя минута - Алиев обыгрывает полкоманды и отдает пас на Саню Сытника, который забивает в пустые ворота.

– У Алиева был самый сильный удар среди всех твоих партнеров в карьере?

– У Алиева был однозначно самый сильный удар в Динамо, а вот вообще самый сильный, который я видел в своей жизни, был у Жажи Коэльо в Металлисте. Не в обиду Сане, но у Жажи удар сильнее.

Ранее Стеценко рассказал, как Мирон Маркевич «открывал» звезд для «Металлиста».

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Александр Алиев Динамо Киев сборная Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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