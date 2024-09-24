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Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 09:41 | Обновлено 24 сентября 2024, 09:43
1026
4

Воспитанник Динамо рассказал, как Маркевич «открывал» звезд для Металлиста

Александр Стеценко – о работе с легендарным тренером

24 сентября 2024, 09:41 | Обновлено 24 сентября 2024, 09:43
1026
4
Воспитанник Динамо рассказал, как Маркевич «открывал» звезд для Металлиста
Facebook. Мирон Маркевич

Бывший игрок дубля «Динамо» и легендарного «Металлиста» Александр Стеценко рассказал о взаимоотношениях с Мироном Маркевичем в период выступлений за харьковский клуб, а также дал оценку недавнему уходу тренера из львовских «Карпат».

– Как с Маркевичем сложились отношения?

– В Украине есть только две величины – Валерий Лобановский и Маркевич. Можно только представить себе, какой у него опыт! Он футболиста мог в квадрате определить.

Помню, на просмотр привезли бразильца. Играем мы в квадрат и Маркевич говорит: «Да, что-то есть». И оставили. Этим бразильцем был Клейтон Шавьер.

Я видел тренировочный процесс Маркевича, как он себя ведет, и могу сказать, что это легенда. Да что там легенда? Настоящая глыба!

– Что думаешь об уходе Маркевича из Карпат?

– В прессе я прочитал, что Маркевичу не давали игроков, которых он хотел. Не понимаю, как такими людьми можно разбрасываться. Для меня это странное решение. Маркевич вывел Карпаты в УПЛ? Вывел. В чем вопрос? Дайте человеку шанс. Пусть работает.

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Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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potemkin78
Кучеревский, Прокопенко не неслышали
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+1
Умник
Аххха, кого он открыл Шавьера?)))
Бидон привык на все готовое.
Не смешите.
Мефодич ото глыба.
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+1
Keen Vision
Ну таке. Клейтон тоді вже грав у Серії А і за нього нормальні гроші віддали, тобто це далеко не якийсь ноунейм із нищої ліги був. Те, що Маркевич зміг його розкрити - це 100%, оскільки Хавьєр грав на 20 млн. Але ці розповіді про квадрати виглядають смішно.
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0
Gargantua81
это про него Маркевич говорил: понабирали дебилов, где Радченко?
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0
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