Воспитанник Динамо рассказал, как Маркевич «открывал» звезд для Металлиста

Бывший игрок дубля «Динамо» и легендарного «Металлиста» Александр Стеценко рассказал о взаимоотношениях с Мироном Маркевичем в период выступлений за харьковский клуб, а также дал оценку недавнему уходу тренера из львовских «Карпат».

– Как с Маркевичем сложились отношения?

– В Украине есть только две величины – Валерий Лобановский и Маркевич. Можно только представить себе, какой у него опыт! Он футболиста мог в квадрате определить.

Помню, на просмотр привезли бразильца. Играем мы в квадрат и Маркевич говорит: «Да, что-то есть». И оставили. Этим бразильцем был Клейтон Шавьер.

Я видел тренировочный процесс Маркевича, как он себя ведет, и могу сказать, что это легенда. Да что там легенда? Настоящая глыба!

– Что думаешь об уходе Маркевича из Карпат?

– В прессе я прочитал, что Маркевичу не давали игроков, которых он хотел. Не понимаю, как такими людьми можно разбрасываться. Для меня это странное решение. Маркевич вывел Карпаты в УПЛ? Вывел. В чем вопрос? Дайте человеку шанс. Пусть работает.