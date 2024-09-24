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Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 11:12 | Обновлено 24 сентября 2024, 11:23
578
1

Источник: назван арбитр, которого проверяли на полиграфе после матча УПЛ

Под подозрение попал Виктор Копиевский

24 сентября 2024, 11:12 | Обновлено 24 сентября 2024, 11:23
578
1
Источник: назван арбитр, которого проверяли на полиграфе после матча УПЛ
УАФ. Виктор Копиевский

Арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого проходил проверку на полиграфе после скандального решения, которое было им принято в матче 6-го тура УПЛ между «Полесьем» и «Вересом» (2:1).

Как известно, в игре «Полесье» – «Верес», которая состоялась 15 сентября, Копиевский отвечал за ВАР и повлиял на решение главного арбитра встречи Александра Афанасьева относительно назначения 11-метрового, который помог команде из Житомира добиться победы.

Копиевский призвал Афанасьева пересмотреть эпизод с возможным фолом в штрафной «Вереса», после чего главный рефери свое первоочередное решение об отсутствии оснований для пенальти изменил.

Источник утверждает, что после этой ситуации Виктор Копиевский был приглашен в Дом футбола для процедуры дознания на детекторе лжи.

Ранее сообщалось, что Копиевский судил матч квалификации Лиги конференций.

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Юрій Остроумов Источник: Профутбол Digital
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