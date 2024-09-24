Источник: назван арбитр, которого проверяли на полиграфе после матча УПЛ

Арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого проходил проверку на полиграфе после скандального решения, которое было им принято в матче 6-го тура УПЛ между «Полесьем» и «Вересом» (2:1).

Как известно, в игре «Полесье» – «Верес», которая состоялась 15 сентября, Копиевский отвечал за ВАР и повлиял на решение главного арбитра встречи Александра Афанасьева относительно назначения 11-метрового, который помог команде из Житомира добиться победы.

Копиевский призвал Афанасьева пересмотреть эпизод с возможным фолом в штрафной «Вереса», после чего главный рефери свое первоочередное решение об отсутствии оснований для пенальти изменил.

Источник утверждает, что после этой ситуации Виктор Копиевский был приглашен в Дом футбола для процедуры дознания на детекторе лжи.

Ранее сообщалось, что Копиевский судил матч квалификации Лиги конференций.