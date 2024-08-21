Украинские судьи будут работать на матче Лиги конференций

Украинская судейская бригада будет работать на первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25.

Игра между командами Хеккен (Швеция) и Хайденхайм (Германия) состоится вечером 22 августа в шведском Гетеборге.

Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Владимир Высоцкий.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Кубряк. Арбитр VAR – Алексей Деревинский, ассистент арбитра VAR – Дмитрий Панчишин.