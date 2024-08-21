Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинские судьи будут работать на матче Лиги конференций
Лига конференций
21 августа 2024, 05:23 | Обновлено 21 августа 2024, 05:31
155
0

Украинские судьи будут работать на матче Лиги конференций

Виктор Копиевский обслужит матч между командами Хеккен и Хайденхайм

21 августа 2024, 05:23 | Обновлено 21 августа 2024, 05:31
155
0
Украинские судьи будут работать на матче Лиги конференций
УАФ. Виктор Копиевский

Украинская судейская бригада будет работать на первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25.

Игра между командами Хеккен (Швеция) и Хайденхайм (Германия) состоится вечером 22 августа в шведском Гетеборге.

Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Владимир Высоцкий.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Кубряк. Арбитр VAR – Алексей Деревинский, ассистент арбитра VAR – Дмитрий Панчишин.

По теме:
Назначены судьи на матчи 1/16 финала Кубка Украины
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Кривбасс – Бетис
Кривбасс – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций Хеккен Хайденхайм судейские назначения Виктор Копиевский Семен Шлончак Дмитрий Кубряк Алексей Деревинский Дмитрий Панчишин
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 21 августа 2024, 06:00 7
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Последнее препятствие на пути к мечте и к почти 20 млн евро

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Футбол | 20 августа 2024, 20:55 0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург

21 августа в 22:00 состоится первый матч 4-го раунда квалификации ЛЧ

Динамо может подписать экс-форварда Днепра-1 и Жироны
Футбол | 20.08.2024, 21:17
Динамо может подписать экс-форварда Днепра-1 и Жироны
Динамо может подписать экс-форварда Днепра-1 и Жироны
Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
Футбол | 20.08.2024, 10:25
Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
Лилль – Славия Прага – 2:0. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21.08.2024, 04:19
Лилль – Славия Прага – 2:0. Видео голов и обзор матча
Лилль – Славия Прага – 2:0. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
19.08.2024, 07:35 3
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис ответил, как бы завершился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис ответил, как бы завершился его бой с Фьюри
20.08.2024, 07:26 2
Бокс
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
20.08.2024, 14:52 108
Война
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
19.08.2024, 11:36 19
Футбол
Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом
Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом
20.08.2024, 14:40 1
Футбол
Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
19.08.2024, 14:30 2
Бокс
Экс-чемпион мира и бывший соперник Усика завершил боксерскую карьеру
Экс-чемпион мира и бывший соперник Усика завершил боксерскую карьеру
19.08.2024, 23:06
Бокс
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
19.08.2024, 11:20 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем