Лига конференций21 августа 2024, 05:23 | Обновлено 21 августа 2024, 05:31
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Украинские судьи будут работать на матче Лиги конференций
Виктор Копиевский обслужит матч между командами Хеккен и Хайденхайм
21 августа 2024, 05:23 | Обновлено 21 августа 2024, 05:31
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Украинская судейская бригада будет работать на первом матче 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25.
Игра между командами Хеккен (Швеция) и Хайденхайм (Германия) состоится вечером 22 августа в шведском Гетеборге.
Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Владимир Высоцкий.
Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Кубряк. Арбитр VAR – Алексей Деревинский, ассистент арбитра VAR – Дмитрий Панчишин.
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