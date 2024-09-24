Пушич добыл 20 побед во главе Шахтера в 26-ти матчах УПЛ
Быстрее 20 побед cреди наставников горняков добывали Луческу, Фонсека и Каштру
Победа над «Оболонью» (4:0) стала 20-й для наставника горняков Марино Пушича в чемпионатах Украины. Причем юбилейную викторию босниец отпраздновал в 26-м матче в УПЛ. Среди тренеров-иностранцев меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только четырем тренерам - трем из «Шахтера» (Мирча Луческу, Паулу Фонсека, Луиш Каштру) и одному из «Динамо».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры-иностранцы, быстрее всех одержавшие свои первые 20 побед в УПЛ
|
Матч
|
Тренер
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
22-й
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер
|
05.03.2005
|
Волынь
|
3:1 (д)
|
23-й
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Шахтер
|
02.04.2017
|
Заря
|
2:1 (г)
|
24-й
|
Юрий СЕМИН
|
Динамо
|
25.10.2008
|
Таврия
|
3:1 (г)
|
24-й
|
Луиш КАШТРУ
|
Шахтер
|
31.05.2020
|
Динамо
|
3:1 (д)
|
26-й
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
Динамо
|
18.04.2010
|
Днепр
|
2:1 (д)
|
26-й
|
Марино ПУШИЧ
|
Шахтер
|
23.09.2024
|
Оболонь
|
4:0 (д)
|
28-й
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Динамо
|
29.04.2018
|
Ворскла
|
1:0 (г)
|
29-й
|
Патрик ВАН ЛЕУВЕН
|
Заря
|
28.05.2023
|
Александрия
|
2:0 (г)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кейлор Навас открыт для переговоров с каталонцами
Марк Кукурелья сыграл рукой на 106 минуте, но Энтони Тейлор это проигнорировал