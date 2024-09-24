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Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 11:02 | Обновлено 24 сентября 2024, 11:06
146
2

Пушич добыл 20 побед во главе Шахтера в 26-ти матчах УПЛ

Быстрее 20 побед cреди наставников горняков добывали Луческу, Фонсека и Каштру

24 сентября 2024, 11:02 | Обновлено 24 сентября 2024, 11:06
146
2
Пушич добыл 20 побед во главе Шахтера в 26-ти матчах УПЛ
ФК Шахтер. Марино Пушич

Победа над «Оболонью» (4:0) стала 20-й для наставника горняков Марино Пушича в чемпионатах Украины. Причем юбилейную викторию босниец отпраздновал в 26-м матче в УПЛ. Среди тренеров-иностранцев меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только четырем тренерам - трем из «Шахтера» (Мирча Луческу, Паулу Фонсека, Луиш Каштру) и одному из «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры-иностранцы, быстрее всех одержавшие свои первые 20 побед в УПЛ

Матч

Тренер

Клуб

Дата

Соперник

Счет

22-й

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер

05.03.2005

Волынь

3:1 (д)

23-й

Паулу ФОНСЕКА

Шахтер

02.04.2017

Заря

2:1 (г)

24-й

Юрий СЕМИН

Динамо

25.10.2008

Таврия

3:1 (г)

24-й

Луиш КАШТРУ

Шахтер

31.05.2020

Динамо

3:1 (д)

26-й

Валерий ГАЗЗАЕВ

Динамо

18.04.2010

Днепр

2:1 (д)

26-й

Марино ПУШИЧ

Шахтер

23.09.2024

Оболонь

4:0 (д)

28-й

Александр ХАЦКЕВИЧ

Динамо

29.04.2018

Ворскла

1:0 (г)

29-й

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Заря

28.05.2023

Александрия

2:0 (г)

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 2
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potemkin78
только есть одно но в последних 7 матчах АПЛ (Полесье прошлого сезона) у него 3 проиграша
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0
New Zealander
Пушич - легенда
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