Пушич добыл 20 побед во главе Шахтера в 26-ти матчах УПЛ

Победа над «Оболонью» (4:0) стала 20-й для наставника горняков Марино Пушича в чемпионатах Украины. Причем юбилейную викторию босниец отпраздновал в 26-м матче в УПЛ. Среди тренеров-иностранцев меньше игр на достижение этого рубежа понадобилось только четырем тренерам - трем из «Шахтера» (Мирча Луческу, Паулу Фонсека, Луиш Каштру) и одному из «Динамо».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры-иностранцы, быстрее всех одержавшие свои первые 20 побед в УПЛ