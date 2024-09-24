Тарас Степаненко побил рекорд Руслана Ротаня
35-летний хавбек горняков провел 600-й матч в карьере
Матч с «Оболонью» (4:0) стал 600-м в карьере 35-летнего полузащитника горняков Тараса Степаненко. Тем самым, обойдя Руслана Ротаня, он вышел на третью строчку в списке гвардейцев украинских команд за годы независимости, который возглавляют два голкипера – Александр Шовковский и Андрей Пятов.
431 встречу Степаненко отыграл за «Шахтер», 86 – за национальную сборную и 83 – за запорожский «Металлург», где 4 марта 2007 года в гостевом поединке с «Динамо» (1:3) в УПЛ состоялся его дебют на высшем уровне. 367 раз Тарас выходил на поле в чемпионатах Украины, 100 – в еврокубках, 36 – в Кубке Украины и 11 – в Суперкубке Украины.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев украинских команд за годы независимости (1992-2024)
|
|
Игрок
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
426
|
60
|
9
|
143
|
92
|
730
|
2.
|
Андрей ПЯТОВ
|
344
|
42
|
10
|
132
|
102
|
630
|
3.
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
367
|
36
|
11
|
100
|
86
|
600
|
4.
|
Руслан РОТАНЬ
|
375
|
54
|
2
|
68
|
100
|
599
|
5.
|
Олег ГУСЕВ
|
319
|
48
|
6
|
98
|
98
|
569
|
6.
|
Олег ШЕЛАЕВ
|
412
|
48
|
-
|
56
|
36
|
552
|
7.
|
Дарио СРНА
|
339
|
48
|
12
|
137
|
-
|
536
|
8.
|
Владислав ВАЩУК
|
343
|
47
|
-
|
62
|
63
|
515
|
9.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
315
|
53
|
2
|
67
|
68
|
505
|
10.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
250
|
29
|
6
|
88
|
124
|
497
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Юлия разгромила Чан Су Джон в финале квалификации соревнований WTA 1000 в Пекине
Его друга Сергея Третьяк подозревают в организации договорных матчей