Тарас Степаненко побил рекорд Руслана Ротаня

Матч с «Оболонью» (4:0) стал 600-м в карьере 35-летнего полузащитника горняков Тараса Степаненко. Тем самым, обойдя Руслана Ротаня, он вышел на третью строчку в списке гвардейцев украинских команд за годы независимости, который возглавляют два голкипера – Александр Шовковский и Андрей Пятов.

431 встречу Степаненко отыграл за «Шахтер», 86 – за национальную сборную и 83 – за запорожский «Металлург», где 4 марта 2007 года в гостевом поединке с «Динамо» (1:3) в УПЛ состоялся его дебют на высшем уровне. 367 раз Тарас выходил на поле в чемпионатах Украины, 100 – в еврокубках, 36 – в Кубке Украины и 11 – в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев украинских команд за годы независимости (1992-2024)

Игрок ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 426 60 9 143 92 730 2. Андрей ПЯТОВ 344 42 10 132 102 630 3. Тарас СТЕПАНЕНКО 367 36 11 100 86 600 4. Руслан РОТАНЬ 375 54 2 68 100 599 5. Олег ГУСЕВ 319 48 6 98 98 569 6. Олег ШЕЛАЕВ 412 48 - 56 36 552 7. Дарио СРНА 339 48 12 137 - 536 8. Владислав ВАЩУК 343 47 - 62 63 515 9. Андрей ВОРОБЕЙ 315 53 2 67 68 505 10. Андрей ЯРМОЛЕНКО 250 29 6 88 124 497

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.