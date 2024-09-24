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Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 10:46 | Обновлено 24 сентября 2024, 10:57
707
0

Тарас Степаненко побил рекорд Руслана Ротаня

35-летний хавбек горняков провел 600-й матч в карьере

24 сентября 2024, 10:46 | Обновлено 24 сентября 2024, 10:57
707
0
Тарас Степаненко побил рекорд Руслана Ротаня
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Матч с «Оболонью» (4:0) стал 600-м в карьере 35-летнего полузащитника горняков Тараса Степаненко. Тем самым, обойдя Руслана Ротаня, он вышел на третью строчку в списке гвардейцев украинских команд за годы независимости, который возглавляют два голкипера – Александр Шовковский и Андрей Пятов.

431 встречу Степаненко отыграл за «Шахтер», 86 – за национальную сборную и 83 – за запорожский «Металлург», где 4 марта 2007 года в гостевом поединке с «Динамо» (1:3) в УПЛ состоялся его дебют на высшем уровне. 367 раз Тарас выходил на поле в чемпионатах Украины, 100 – в еврокубках, 36 – в Кубке Украины и 11 – в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев украинских команд за годы независимости (1992-2024)

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

426

60

9

143

92

730

2.

Андрей ПЯТОВ

344

42

10

132

102

630

3.

Тарас СТЕПАНЕНКО

367

36

11

100

86

600

4.

Руслан РОТАНЬ

375

54

2

68

100

599

5.

Олег ГУСЕВ

319

48

6

98

98

569

6.

Олег ШЕЛАЕВ

412

48

-

56

36

552

7.

Дарио СРНА

339

48

12

137

-

536

8.

Владислав ВАЩУК

343

47

-

62

63

515

9.

Андрей ВОРОБЕЙ

315

53

2

67

68

505

10.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

250

29

6

88

124

497

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

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цифры и факты Тарас Степаненко Украинская Премьер-лига Руслан Ротань
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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