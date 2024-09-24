ВИДЕО. Шахтер U-19 не сумел обыграть Оболонь U-19

Тренерский штаб «Шахтера» U-19 в игре против «Оболони» U-19 по сравнению с предыдущим поединком с «Болоньей» U-19 применил широкую ротацию состава. В воротах с первых минут играл Кравец, Шелекет и Стрельчук вышли на флангах обороны, Гарабажий и Огарков – в центре защиты, в средней линии действовали Давиденко, Сметана и Цуканов, на флангах атаки – Дабо и Ющенко, центрфорвард – Слипчук.

Первую половину встречи соперники начали в неспешном темпе. «Горняки» активнее действовали на подступах к штрафной, однако до опасных случаев у ворот Марченко дело не доходило. В свою очередь «пивовары» навязывали борьбу дончанам и в то же время пытались контратаковать.

После 20-й минуты обозначилось преимущество оранжево-черных, когда Дабо нашел Цуканова в штрафной, но удар Виктора в касание заблокировал Титов, а позже Ющенко пробил с полукруга, и мяч пролетел над поперечиной. На 31-й минуте дончанам удалось поразить плоскость ворот: Огарков роскошной передачей из глубины вывел Слипчука на свидание с голкипером, однако арбитр зафиксировал офсайд, и счет остался неизменным. Под занавес тайма опасно пробивали Стрельчук и Дабо, но открыть счет до перерыва так и не удалось.

После перерыва тренерский штаб «Шахтера» U-19 усилил фланги атаки заменами: вместо Дабо и Ющенко на поле вышли Петрук и Трифаненко. Вторую половину активнее начали «горняки», зажавшие «пивоваров» в штрафной. На 53-й минуте Цуканов имел возможность открыть счет, когда собрал на себе трех оппонентов и нанес плотный удар, однако после рикошета от Фещенко мяч прошел над поперечиной.

«Горняки» продолжали атаковать большими силами, пытаясь пройти плотную защиту «зелено-белых» флангами. Однако следующая угроза для ворот Марченко возникла из центральной зоны: Сметана издалека целился в правый угол, но мяч прошел в сантиметрах от стойки. На 74-й минуте Цуканов, пытаясь на замассе обыграть оппонента в штрафной, был сбит Наливайко, и «оранжево-черные» получили право на пенальти. Цуканов пробил низом в центр ворот, но голкипер парировал удар, а дальнейшая попытка Галонского не завершилась взятием ворот. «Зелено-белые» ответили моментом на 85-й минуте, когда коварный удар Даниленко из-под защитников в последний момент блокировал Башмарин. Концовка оказалась крайне напряженной, однако открыть счет во встрече так и не удалось.

Шахтер U-19 на Арсенал-Арене, играя весь матч первым номером, поделил очки с киевской Оболонью U-19 (0:0). Следующую встречу команда Алексея Белика проведет 27 сентября. В 8-м туре юношеского первенства «горняки» на выезде встретятся с ровенским «Вересом» U-19.

Чемпионат Украины U-19. 23 сентября

Шахтер U-19 Донецк – Оболонь U-19 Киев – 0:0

Нереализованный пенальти: Цуканов (74, вратарь)

Шахтер U-19: Кравец, Шелекета, Гарабажий (Башмарин, 60), Огарков (к), Стрельчук (Галонский, 60), Давыденко (Табак, 65), Сметана, Ющенко (Петрук, 46), Цуканов, Дабо (Трифаненко, 46), Слипчук

Видеообзор матча