Возобновлена продажа билетов на матч между Украиной и Чехией

Из-за стихийного бедствия (наводнения), от которого страдает большая часть Польши, продажа билетов на матч Лиги наций 2024/25 Украина – Чехия, который состоится 14 октября во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена Вроцлав», была приостановлена ​​19 сентября.

Впрочем, ситуация в регионе понемногу приобретает стабильность, поэтому было принято решение возобновить реализацию билетов на поединок.

Один болельщик может приобрести до четырех билетов. Стоимость билета стартует от 45 злотых.

Чтобы купить билет необходимо: перейти по ссылке; выбрать желаемую категорию и количество билетов; зарегистрироваться, указав латиницей свои имя и фамилию, номер мобильного телефона, электронный адрес, номер и серию паспорта (ID-документа, PESEL); выбрать способ оплаты.

На указанный при покупке электронный адрес поступит билет, который необходимо распечатать перед матчем или загрузить на мобильный телефон. Билеты обмену и возврату не подлежат. Возрастных ограничений для болельщиков нет. Каждый человек, посещающий матч, должен иметь при себе билет.

Билеты нужно распечатать в хорошем качестве для быстрого считывания штрихкода при входе на стадион. Или это можно сделать с экрана телефона, настроив яркость устройства на 100% и разместив QR-код в верхней части экрана.

Ворота стадиона открываются за два часа до начала матча. В УАФ призывают: «Поддержите национальную сборную Украины, надевайте сине-желтую одежду и берите с собой разрешенную патриотическую атрибутику».