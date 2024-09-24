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Лига наций
24 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 05:15
37
0

Возобновлена продажа билетов на матч между Украиной и Чехией

Ранее продажа была приостановлена из-за наводнения

24 сентября 2024, 04:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 05:15
37
0
Возобновлена продажа билетов на матч между Украиной и Чехией
УАФ

Из-за стихийного бедствия (наводнения), от которого страдает большая часть Польши, продажа билетов на матч Лиги наций 2024/25 Украина – Чехия, который состоится 14 октября во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена Вроцлав», была приостановлена ​​19 сентября.

Впрочем, ситуация в регионе понемногу приобретает стабильность, поэтому было принято решение возобновить реализацию билетов на поединок.

Один болельщик может приобрести до четырех билетов. Стоимость билета стартует от 45 злотых.

Чтобы купить билет необходимо: перейти по ссылке; выбрать желаемую категорию и количество билетов; зарегистрироваться, указав латиницей свои имя и фамилию, номер мобильного телефона, электронный адрес, номер и серию паспорта (ID-документа, PESEL); выбрать способ оплаты.

На указанный при покупке электронный адрес поступит билет, который необходимо распечатать перед матчем или загрузить на мобильный телефон. Билеты обмену и возврату не подлежат. Возрастных ограничений для болельщиков нет. Каждый человек, посещающий матч, должен иметь при себе билет.

Билеты нужно распечатать в хорошем качестве для быстрого считывания штрихкода при входе на стадион. Или это можно сделать с экрана телефона, настроив яркость устройства на 100% и разместив QR-код в верхней части экрана.

Ворота стадиона открываются за два часа до начала матча. В УАФ призывают: «Поддержите национальную сборную Украины, надевайте сине-желтую одежду и берите с собой разрешенную патриотическую атрибутику».

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Вроцлав билеты сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Украина - Чехия наводнение
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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