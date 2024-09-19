Лига наций19 сентября 2024, 14:23 |
582
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Приостановлена продажа билетов на матч Украины с Чехией. Что случилось?
Причиной является стихийное бедствие – наводнение в Польше
19 сентября 2024, 14:23 |
582
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Продажа билетов на матч Лиги наций между сборными Украины и Чехии приостановлена, сообщает Украинская ассоциация футбола.
Поединок Лиги наций 2024/2025 Украина – Чехия должен состояться 14 октября во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена Вроцлав».
Из-за стихийного бедствия (наводнения), от которого страдает большая часть Польши, продажа билетов на игру приостановлена до стабилизации ситуации.
О любых изменениях УАФ обещает информировать оперативно.
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