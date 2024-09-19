Приостановлена продажа билетов на матч Украины с Чехией. Что случилось?

Продажа билетов на матч Лиги наций между сборными Украины и Чехии приостановлена, сообщает Украинская ассоциация футбола.

Поединок Лиги наций 2024/2025 Украина – Чехия должен состояться 14 октября во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена Вроцлав».

Из-за стихийного бедствия (наводнения), от которого страдает большая часть Польши, продажа билетов на игру приостановлена ​​до стабилизации ситуации.

О любых изменениях УАФ обещает информировать оперативно.