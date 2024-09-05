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Лига наций
05 сентября 2024, 09:23 | Обновлено 05 сентября 2024, 09:54
164
0

Началась продажа билетов на домашний матч сборной Украины против Чехии

Матч Лиги нации пройдет вечером 14 октября в польском городе Вроцлав

05 сентября 2024, 09:23 | Обновлено 05 сентября 2024, 09:54
164
0
Началась продажа билетов на домашний матч сборной Украины против Чехии
УАФ

Началась продажа билетов на поединок Лиги наций 2024/25 Украина – Чехия, который состоится 14 октября в польском Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена Вроцлав». Начало игры – в 21:45 по киевскому времени (20:45 по местному времени).

Один болельщик может приобрести до четырех билетов. Стоимость билета стартует от 45 злотых.

Чтобы купить билет необходимо: перейти по ссылке; выбрать желаемую категорию и количество билетов; зарегистрироваться, указав латиницей свои имя и фамилию, номер мобильного телефона, электронный адрес, номер и серию паспорта (ID-документа, PESEL); выбрать способ оплаты.

В первые два дня с начала продажи билеты можно будет приобрести только за криптовалюту, затем будут добавлены другие способы оплаты. На указанный при покупке электронный адрес поступит билет, который необходимо распечатать перед матчем или загрузить на мобильный телефон. Билеты обмену и возврату не подлежат. Возрастных ограничений для болельщиков нет. Каждый человек, посетивший матч, должен иметь при себе билет.

Билеты нужно распечатать в хорошем качестве для быстрого считывания штрихкода при входе на стадион. Или это можно сделать с экрана телефона, настроив яркость устройства на 100% и разместив QR-код в верхней части экрана. Ворота стадиона открываются за два часа до начала матча. В УАФ призывают: «Поддержите национальную сборную Украины, надевайте сине-желтую одежду и берите с собой разрешенную патриотическую атрибутику».

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сборная Чехии по футболу билеты сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Чехия Украинская ассоциация футбола
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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