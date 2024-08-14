Началась продажа билетов на матч Лиги наций между Чехией и Украиной

Стартовала продажа билетов на матч Лиги наций УЕФА между сборными Чехии и Украины.

Игра состоится 10 сентября в Праге на стадионе Eden Arena, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени (20:45 по местному времени)

Для покупки билетов необходимо перейти по ссылке для выбора и покупки билетов. Продаются билеты только в украинские сектора, а именно – в 119-й, 120-й, 121-й и 122-й. Один болельщик может купить до четырех билетов. Билеты не именные.

Стоимость билетов: обычный билет в фан-сектор – 490 крон, билет для детей до 150 см – со скидкой 50%. Билет необходимо иметь для детей всех возрастов.

Билет для лиц с инвалидностью на колесном кресле – 190 крон. Заказать билет можно в Футбольной ассоциации Чехии.

После покупки билета проверяйте электронную почту надо распечатать билет перед игрой для входа на стадион или загрузить на мобильный телефон для считывания кода на территории стадиона.