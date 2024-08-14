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Лига наций
14 августа 2024, 20:01 | Обновлено 14 августа 2024, 21:18
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0

В продаже – билеты на матч Лиги наций между Украиной и Албанией

Игра пройдет 7 сентября в Праге, столице Чехии

14 августа 2024, 20:01 | Обновлено 14 августа 2024, 21:18
190
0
В продаже – билеты на матч Лиги наций между Украиной и Албанией
УАФ

Стартовала продажа билетов на поединок между национальными сборными Украины и Албании в Лиге наций 2024/25.

Матч пройдет 7 сентября на стадионе Epet Arena в Праге (Чехия). Игра начнется в 21:45 по киевскому времени (20:45 по местному).

Один болельщик может приобрести не больше четырех билетов. Стоимость билета начинается от 250 крон. Продажа билетов будет производиться в два этапа.

Первый этап. В целях привлечения на трибуны как можно большего количества граждан Украины и поддержки национальной сборной команды после регистрации и выбора места покупателю необходимо пройти авторизацию через «Дія. Підпис».

Второй этап. Граждане других стран, которые болеют сине-желтыми, кроме беларуси и россии, будут иметь возможность приобрести билеты после первого этапа продаж.

Чтобы купить билет необходимо: перейти по ссылке, выбрать желаемую категорию и количество билетов, зарегистрироваться, указав латиницей имя и фамилию, номер мобильного телефона, электронный адрес, номер и серию паспорта (ID-карты), выбрать способ оплаты.

На указанный при покупке электронный адрес поступит билет, который необходимо распечатать перед матчем или загрузить на мобильный телефон.

Билеты обмену и возврату не подлежат. Детям до двух лет вход на стадион запрещен. Дети ростом до 110 см имеют право свободного входа на стадион без отдельного места на трибуне, для детей ростом выше 110 см необходимо иметь билет.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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