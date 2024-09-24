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Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 04:00 | Обновлено 24 сентября 2024, 04:29
326
0

Главный тренер Полесье прокомментировал перевод Макуана в резерв

Легионер житомирского клуба тренируется со второй командой Полесья

24 сентября 2024, 04:00 | Обновлено 24 сентября 2024, 04:29
326
0
Главный тренер Полесье прокомментировал перевод Макуана в резерв
ФК Полесье. Бени Макуана

Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур прокомментировал перевод вингера-легионера Бени Макуана в резервный состав команды.

«Макуана переведен во вторую команду. Только время покажет, как мы будем двигаться дальше. Футбол – это коллективный спорт. Никто не может быть выше коллектива.

Если нападающий не забивает, то это не значит, что он не оказывает влияния. Мы играем с одним нападающим, к нему приковано всегда внимание. Мне не важно, кто будет забивать.

Ждем, пока нападающие будут забивать, инсайды будут забивать, на стандартах – защитники. В современном футболе у ​​нападающего, кроме финиша, который очень дорого стоит, также есть работа без мяча».

Таким образом Ашур подтвердил, что 21-летний вингер тренируется со второй командой житомирян.

По имеющейся информации, футболист переведен в дубль Полесья из-за нарушения дисциплины.

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Имад Ашур Бени Макуана чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье-2 Житомир
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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