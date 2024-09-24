Главный тренер Полесье прокомментировал перевод Макуана в резерв
Легионер житомирского клуба тренируется со второй командой Полесья
Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур прокомментировал перевод вингера-легионера Бени Макуана в резервный состав команды.
«Макуана переведен во вторую команду. Только время покажет, как мы будем двигаться дальше. Футбол – это коллективный спорт. Никто не может быть выше коллектива.
Если нападающий не забивает, то это не значит, что он не оказывает влияния. Мы играем с одним нападающим, к нему приковано всегда внимание. Мне не важно, кто будет забивать.
Ждем, пока нападающие будут забивать, инсайды будут забивать, на стандартах – защитники. В современном футболе у нападающего, кроме финиша, который очень дорого стоит, также есть работа без мяча».
Таким образом Ашур подтвердил, что 21-летний вингер тренируется со второй командой житомирян.
По имеющейся информации, футболист переведен в дубль Полесья из-за нарушения дисциплины.
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