Вторые грабли в карьере Бени Макуана

Год назад в украинском клубном футболе практически не было равнодушных по отношению к дебюту за «Полесье» конголезского вингера Бени Макуана. Африканец в стартовых пяти матчах за «волков» в рамках Премьер-лиги отличился двумя забитыми мячами, а на зимнюю паузу ушел с весьма достойными показателями – 4 забитых мяча и 2 результативные передачи в 17 поединках. Учитывая скорость, технику и огромное количество нестандартных решений, которые Макуана предлагал соперникам, пребывая на поле в составе «Полесья», практически ни у кого не было сомнений – житомирянам удался отменный трансфер.

Но тут стоит начинать говорить правду и только правду: дело в том, что Бени Макуана только для украинских болельщиков был таким себе ноунеймом, непонятным игроком из Африки, которого вроде как рискнуло подписать «Полесье». На самом деле, «волки» отнюдь не покупали пресловутого «кота в мешке», который вдруг ни с того ни с сего выстрелил и продемонстрировал собственное качество на футбольном поле.

Прежде всего, стоит напомнить, что в украинскую Премьер-лигу Бени Макуана перебрался из «Монпелье» – команды французской Лиги 1, за которую он провел 34 официальных поединка (чтоб читателя не слишком смущала эта цифра, стоит также приводить другую – в этих матчах африканец провел на поле в общей сложности лишь 605 минут), в которых записал в актив только 1 забитый мяч и 1 результативную передачу.

Однако и здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд. Суть даже не в том, что «Полесье», как минимум по неофициальным данным, заплатило 250 тысяч евро за футболиста из Лиги 1. В УПЛ и ранее приезжали неизвестные широкой футбольной общественности игроки из клубов топовых дивизионов – английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А или немецкой Бундеслиги. Все это играть в футбол исполнителям, в конечном итоге, аж никак не помогает, потому и на реальный уровень оценки потенциала может влиять лишь косвенно.

Другое дело, как Макуана вообще оказался в «Монпелье». Французский клуб подписал вингера из конголезского клуба «Дьябль Нуар» за 800 тысяч евро осенью 2020-го. На тот момент Бени было всего-навсего 18 лет, и на него возлагали огромные надежды. Более того, перед покупкой Макуана был досконально исследован скаутами «Монпелье», оценивавшими уровень выступлений и прогресса игрока в Африке на протяжении минимум полутора лет.

А еще президент «Монпелье» Лоран Николлен, представляя Макуана в качестве новичка своего клуба, четко обозначил: на африканца возлагаются серьезные надежды в будущем, так как он был назван ни много ни мало, а одним из пятерых лучших молодых африканских футболистов на тот момент.

«Бени входит в пятерку лучших африканских молодых талантов, и наше скаутинговое подразделение следило за ним много месяцев. Мы очень рассчитываем на него в будущем. Мы однозначно дадим ему и себе время, чтобы дождаться результатов», – заявил Николлен.

ФК Монпелье. Бени Макуана – новичок «паладинов»

По данным СМИ, «Монпелье» удалось выиграть конкуренцию за Макуана у «Дижона», «Сент-Этьена» и лиссабонского «Спортинга», которые знают толк в молодых африканских талантах и нередко привозили оттуда очень достойных игроков.

Как бы там ни было, а в «Монпелье» сдержали слово президента – они дали Макуана практически три года на адаптацию и «раскачку», выжидая, когда же молодой талант сумеет оправдать авансы. Впрочем к концовке сезона-2022/23 стало понятно, что Бени воспользоваться шансом не сумел. И в начале лета минувшего года тот же Николлен предпочел не лукавить, общаясь с представителями СМИ, и заявил, что «паладины» попытаются подыскать для Макуана другой клуб.

«Если Макуана не играет, я бы не сказал, что это разочарование, но вопросы все равно есть. Мы взяли его под номером 5 или 6 в клубной иерархии, ему предстояло доказать, он немного поиграл, но потом получил травму, и Мишель [Тер-Закарян – тогдашний и нынешний главный тренер «Монпелье»] даже не видел его на тренировках».

«Это разочарование, но Бени, возможно, придется поискать другое место, чтобы показать свои способности. Это точно будет в другом клубе, потому что здесь, я думаю, мы не слишком на него рассчитываем. Было бы лучше, если бы он ушел. Лучше, в том числе и для него», – сказал президент «Монпелье».

Формально это было единственное публичное объяснение, почему «Монпелье» решил попрощаться с игроком, которого несколько лет назад в этом же клубе называли одним из наиболее талантливых молодых исполнителей Африки. Но, как писали французские СМИ, была и другая причина, оглашать которую в клубе не пожелали. Она заключалась в психологии и ментальности футболиста. Поговаривали, что Макуана в какой-то момент посчитал, что его уровня хватает, чтобы претендовать на место в первой команде, и что это убило в глазах игрока «искру», требующуюся футболисту, чтобы демонстрировать в молодом возрасте стабильные темпы прогресса. Говоря проще, Бени решил, что «ухватил Бога за бороду», и может больше не вкалывать на тренировках как проклятый, чтоб лишний раз не гробить здоровье и не подвергаться чрезмерному физическому истощению.

Отметим только, что это все исключительно данные из СМИ, в которых также сообщалось: зарплата Макуана в «Монпелье» составляла 30 тысяч евро в год. В «Полесье», по слухам, Бени перебрался на приблизительно такой же уровень оклада, но только с другим интервалом его получения: не в год, а в месяц!

Первые карьерные грабли, на которые наступил Макуана, оказались для него, очевидно, не слишком-то и болезненными. Пускай даже футболист уехал из Лиги 1 и перебрался в украинскую Премьер-лигу, где в условиях полномасштабной фазы российско-украинской войны комфортность выступлений совсем не та, да и уровень нынешнего «Полесья» все еще очень далек от команд французской элиты, что наглядно доказали хотя бы поединки квалификации нынешнего сезона Лиги конференций, где «волки» без шансов дважды проиграли довольно скромной по европейским меркам словенской «Олимпии» и вылетели, даже не успев как следует прочувствовать истинные «вкус и запах» этого турнира…

Зато Макуана получилось выторговать хорошие условия личного контракта, да и первые полгода в украинской команде выдались для него очень удачными со спортивной точки зрения, акцент на чем мы делали в самом начале материала.

ФК Полесье. Бени Макуана

Впрочем, в сезоне-2024/25 дела у Макуана резко пошли на спад. К текущему моменту африканец сыграл лишь 111 минут в рамках 4 поединков УПЛ, не отличившись ни одним результативным действием и ни разу не появившись в стартовом составе команды Имада Ашура. Несмотря на это, Бени продолжают вызывать в расположение сборной Конго, в рядах которой он в начале сентября принимал участие в двух поединках квалификации на Кубок африканских наций против Южного Судана (1:0) и Уганды (0:2).

Именно после возвращения из Африки Макуана, если верить слухам в СМИ, умудрился наступить на вторые за карьеру грабли – на этот раз уже в «Полесье». Дело в том, что вингера сослали тренироваться с «Полесьем-2», которое выступает во Второй лиге, за, как сообщается, «непрофессиональный подход 21-летнего футболиста к своим прямым обязанностям после матча против «Вереса». Что именно произошло после матча с ровенчанами на текущий момент неизвестно, однако можно констатировать одно: Макуана весь тот поединок провел на скамейке запасных и, очевидно, это задело амбиции исполнителя.

Пока Макуана не играет за «Полесье-2» (по крайней мере, в матче с «Пробоем», состоявшимся накануне, 21 сентября, конголезца не оказалось даже в заявке дубля «волков»), и это дает надежду на возможность хоть как-то уладить ситуацию, что называется, полюбовно. Однако сам факт того, что информация о санкциях, примененных по отношению к Бени, выскользнула в прессу, говорит о многом: в частности, в клубе не намерены панькаться с африканцем и не собираются делать так, чтобы тот чувствовал себя особенным или неприкасаемым.

На самом деле, это огромный плюс в адрес молодого коуча «волков» Имада Ашура и всего руководства «Полесья» – они дают понять всем футболистам, что никто не может ставить себя и свои интересы выше клубных. В то же время это явно неординарная ситуация, которая в теории может негативно повлиять на раздевалку и даже разрушить микроклимат в команде. Но чтобы окончательно оценить масштабы произошедшего, нам остается лишь немного подождать, когда проявится чуть больше фактов и станет очевидно, кто в сложившейся ситуации пострадает существеннее – «Полесье» как клуб и команда, или отдельно взятый его игрок Бени Макуана.

Большой талант – это далеко еще не гарантия успеха. И история футбола знает сотни, а то и тысячи, случаев, когда эта истина была доказана конкретными примерами. Впрочем, говоря откровенно, не хотелось бы, чтобы практически сказочная история Бени Макуана в УПЛ обрывалась настолько невзрачно и непрезентабельно. С другой стороны, если слухи подтвердятся, то ждать, вероятнее всего, стоит вовсе не новых ярких игр конголезца за «Полесье», а его скорого ухода из стана «волков». Как когда-то сказал президент «Монпелье» Лоран Николлен в адрес того же Бени, возможно, так будет лучше, в том числе и для самого футболиста. В конце концов, если одни грабли человека ничему не научили и он через непродолжительное время с той же бесшабашностью налетел на вторые, то это само по себе говорит о многом…