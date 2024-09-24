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Украина. Премьер лига
24 сентября 2024, 02:41 | Обновлено 24 сентября 2024, 03:06
77
0

ШИЩЕНКО: «Судьи сами путаются в трактовках. Не хватает оценок от Монзуль»

Главный тренер Оболони рассказал о проблемы судейства в УПЛ

24 сентября 2024, 02:41 | Обновлено 24 сентября 2024, 03:06
77
0
ШИЩЕНКО: «Судьи сами путаются в трактовках. Не хватает оценок от Монзуль»
ФК Полесье. Сергей Шищенко

Главный тренер Оболони Сергей Шищенко рассказал о своем видении проблемы судейства в УПЛ:

«Я всегда с уважением отношусь к арбитрам. Я очень долго в футболе. Многое видел и понимаю, как они работали в 1990-х, 2000-х и сейчас. Ты понимаешь, когда судьи помогают, но после 30 лет самостоятельной Украины – у тебя уже есть куча помощников и система VAR, которая дает тебе все современные опции оценить ситуацию из разных кадров – но начинают придумывать те или иные трактовки правил. Ставят (пенальти) одним, другим не ставят. Я просто не понимаю, почему этот беспорядок происходит. Не хватает в информационном пространстве присутствия Екатерины Монзуль, которая могла выйти на публику и дать свою оценку.

Мне кажется, что все зависит от уровня квалификации судей. Я вам приведу даже интересный пример. Помните матч Минай – Полесье (2:3)? Игорь Пасхал ставит пенальти в наши ворота. Когда посмотрели на VAR и сказали ему посмотреть эпизод с участием футболиста Миная и Василия Кравца. Игрок Миная держится за лицо, корчится от боли, но Пасхал на мониторе увидел, что Кравец в том эпизоде ​​чиркнул руку Семотюку. И я на месте арбитра тоже не поставил бы.

Мне кажется, что сами арбитры путаются в трактовках. В таких спорных моментах вся ответственность должна быть на главном судье, который должен взять ответственность».

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Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев судейство Катерина Монзуль
Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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