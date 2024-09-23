ШИЩЕНКО: «Во 2-м тайме Шахтер действовал агрессивно, и мы допустили ошибки»

Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко дал комментарий после поражения от «Шахтера» (0:4) в матче 7-го тура УПЛ:

– Мы стремились быть дисциплинированными в матче и считаю, что первый тайм нам удался с точки зрения игры в обороне. Конечно, были ошибки, но мы действовали очень компактно и не дали Шахтеру реализовать его сильные стороны. Во втором тайме «Шахтер» начал играть более агрессивно, и, к сожалению, мы допустили ошибки, которые привели к пропущенным мячам.

– Сергей, с тех пор как вы возглавили «Оболонь», перед вами поставили конкретные задачи?

– Я не знаю, какие задачи стояли перед командой до моего назначения, но сейчас мы понимаем, что наша основная цель – остаться в Премьер-лиге и демонстрировать качественную игру и результаты, чтобы этого достичь.

– Вы заметили прогресс и слаженность между вами и вашими подопечными по сравнению с предыдущим матчем – с «Александрией»?

– В обороне – да, потому что мы действовали очень дисциплинированно и компактно. Однако мне очень хочется, чтобы мы были более агрессивны в атаке и быстрее принимали решение при создании моментов для взятия ворот. Есть над чем работать, и мы плодотворно совершенствуем разные аспекты игры на каждой тренировке. Обещаю, что мы будем лучше, чем сейчас, но для этого нужно время. В то же время его не хватает, учитывая, что матчи проходят еженедельно.