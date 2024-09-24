Португалия24 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 00:38
77
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Сухой матч Трубина. Бенфика разгромила Боавишту в чемпионате Португалии
Бенфика набрала 13 очков и вошла в топ-тройку после Спортинга и Порту
24 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 00:38
77
0
Вечером 23 сентября состоялся матч 6-го тура чемпионата Португалии.
Бенфика разгромила Боавишту на выезде со счетом 3:0.
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин провел на поле весь матч и сохранил свои ворота сухими.
Бенфика набрала 13 очков и вошла в топ-тройку чемпионата Португалии. Впереди Спортинг (18) и Порту (15).
Чемпионат Португалии
6-й тур, 23 сентября
Боавишта – Бенфика – 0:3
Голы: Павлидис, 11, Кекчу, 31, Кабрал, 90+1
Турнирная таблица
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