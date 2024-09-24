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Чемпионат Португалии
Боавишта
23.09.2024 22:15 – FT 0 : 3
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
24 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 00:38
77
0

Сухой матч Трубина. Бенфика разгромила Боавишту в чемпионате Португалии

Бенфика набрала 13 очков и вошла в топ-тройку после Спортинга и Порту

24 сентября 2024, 00:23 | Обновлено 24 сентября 2024, 00:38
77
0
Сухой матч Трубина. Бенфика разгромила Боавишту в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 23 сентября состоялся матч 6-го тура чемпионата Португалии.

Бенфика разгромила Боавишту на выезде со счетом 3:0.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин провел на поле весь матч и сохранил свои ворота сухими.

Бенфика набрала 13 очков и вошла в топ-тройку чемпионата Португалии. Впереди Спортинг (18) и Порту (15).

Чемпионат Португалии

6-й тур, 23 сентября

Боавишта – Бенфика – 0:3

Голы: Павлидис, 11, Кекчу, 31, Кабрал, 90+1

Турнирная таблица

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу Боавишта
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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