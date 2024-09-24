Сухой матч Трубина. Бенфика разгромила Боавишту в чемпионате Португалии

Вечером 23 сентября состоялся матч 6-го тура чемпионата Португалии.

Бенфика разгромила Боавишту на выезде со счетом 3:0.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин провел на поле весь матч и сохранил свои ворота сухими.

Бенфика набрала 13 очков и вошла в топ-тройку чемпионата Португалии. Впереди Спортинг (18) и Порту (15).

Чемпионат Португалии

6-й тур, 23 сентября

Боавишта – Бенфика – 0:3

Голы: Павлидис, 11, Кекчу, 31, Кабрал, 90+1

Турнирная таблица