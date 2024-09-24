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Чемпионат Испании
Бетис
23.09.2024 22:00 – FT 1 : 2
Мальорка
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Испания
24 сентября 2024, 00:02 | Обновлено 24 сентября 2024, 01:17
95
0

Невероятный гол Ло Чельсо и неожиданный конец. Мальорка победила Бетис

Матч закончился со счетом 1:2

24 сентября 2024, 00:02 | Обновлено 24 сентября 2024, 01:17
95
0
Невероятный гол Ло Чельсо и неожиданный конец. Мальорка победила Бетис
Getty Images/Global Images Ukraine. Бетис - Мальорка

23 сентября в 22:00 состоялся матч 6-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Мальоркой».

Игра прошла на стадионе «Бенито Уильямарин», Севилья.

На 7-й минуте встречи аргентинский полузащитник хозяев Джованни Ло Чельсо эффектным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче. Через минуту Дани Родригес выстрелом в правый угол смог сравнять счет. На 90+3 минуте нападающий «Мальорки» Валери поставил точку во встрече, забив после подачи углового.

Ла Лига. 6-й тур. 23 сентября.

Бетис – Мальорка – 1:2

Голы: Ло Чельсо, 7 – Родригес, 8, Валери 90+3

Бетис: Силва, Бельерин, Льоренте, Натан, Родригес, (Перро, 69), Альтимира, (Руибаль, 82), Рока, Авила, (Форнальс, 69), Ло Чельсо, Эззальзули, (Хуанми, 81), Роке, (Бакамбу, 69)

Мальорка: Грейф, Мохика, Райльо, Вальент, (Копете, 77), Санчес, Саму Коста, Маскарель, Дардер, (Лато, 87), Родригес, (Шикинью, 76), Наварро, (Валери, 78), Ларин, ( Пратс, 76)

Предупреждения: Бельерин, 21, Авила, 34, Ло Чельсо, 35 – Родригес, 65, Саму Коста, 81

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Бетис Мальорка Ла Лига чемпионат Испании по футболу Джовани Ло Чельсо
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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