Вересу в поединке с Шахтером не помогут два защитника

Программа 8-го тура откроется 27 сентября поединком в Ровно между Вересом и Шахтером.

Как стало известно Sport.ua, хозяевам в этом противостоянии с грандом украинского футбола не помогут два защитника: травмированный Евгений Морозко и Александр Мельник – из-за простуды.

Остальные подопечные Олега Шандрука готовятся к поединку. Дисквалифицированных в клубе из Ровно нет.

В текущем сезоне Морозко и Мельник провели соответственно 2 и 1 матча в составе «Вереса». В активе Вереса – 5 очков, команда занимает 14-е место в УПЛ.