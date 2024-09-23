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Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 23:10 | Обновлено 23 сентября 2024, 23:23
119
0

Вересу в поединке с Шахтером не помогут два защитника

Остальные игроки будут готовы к матчу против горняков

23 сентября 2024, 23:10 | Обновлено 23 сентября 2024, 23:23
119
0
Вересу в поединке с Шахтером не помогут два защитника
ФК Верес. Евгений Морозко

Программа 8-го тура откроется 27 сентября поединком в Ровно между Вересом и Шахтером.

Как стало известно Sport.ua, хозяевам в этом противостоянии с грандом украинского футбола не помогут два защитника: травмированный Евгений Морозко и Александр Мельник – из-за простуды.

Остальные подопечные Олега Шандрука готовятся к поединку. Дисквалифицированных в клубе из Ровно нет.

В текущем сезоне Морозко и Мельник провели соответственно 2 и 1 матча в составе «Вереса». В активе Вереса – 5 очков, команда занимает 14-е место в УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Шахтер травма инсайд Евгений Морозко Александр Мельник
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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