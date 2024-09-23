Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мареска намерен дать Мудрику последний шанс. Против кого сыграет украинец?
Кубок английской лиги
23 сентября 2024, 22:38 |
987
7

Мареска намерен дать Мудрику последний шанс. Против кого сыграет украинец?

Михаилу предоставят место на поле в кубковом поединке против «Барроу»

23 сентября 2024, 22:38 |
987
7
Мареска намерен дать Мудрику последний шанс. Против кого сыграет украинец?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе «синих» в завтрашнем поединке Кубка английской лиги против «Барроу», который представляет английскую Лигу 2.

По информации источника, главный тренер «синих» Энцо Мареска в поединке с «Барроу» намерен предоставить шанс целому ряду «второстепенных звезд» своей команды, которым пока не удается проявить лучшие качества.

При этом, в аспекте Мудрика источник подчеркивает, что речь может идти о последнем шансе закрепиться в «Челси». Если украинец опять окажется неубедителен, то в январе с ним наверняка попрощаются, постаравшись продать или отправить в аренду.

Ранее Энцо Мареска заявлял о готовности выпустить Мудрика на матч против «Барроу».

По теме:
Ливерпуль – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – Болтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Сити – Уотфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ Барроу Кубок английской лиги по футболу
Алексей Сливченко Источник: Give me Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бартулович пояснил, почему Заря проиграла Колосу в матче 7-го тура УПЛ
Футбол | 23 сентября 2024, 22:29 0
Бартулович пояснил, почему Заря проиграла Колосу в матче 7-го тура УПЛ
Бартулович пояснил, почему Заря проиграла Колосу в матче 7-го тура УПЛ

Младен провел пресс-конференцию после завершения поединка (0:1)

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Футбол | 23 сентября 2024, 11:05 0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо – Лацио

Матч состоится 25 сентября в 22:00

Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
Футбол | 23.09.2024, 15:52
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
Полузащитник МЮ начал процесс получения украинского гражданства
«Один удар...» Хейни рассказал, победит ли Дюбуа Усика и Фьюри
Бокс | 23.09.2024, 09:37
«Один удар...» Хейни рассказал, победит ли Дюбуа Усика и Фьюри
«Один удар...» Хейни рассказал, победит ли Дюбуа Усика и Фьюри
Снизили ценник? Известно, за какую сумму Шахтер готов продать Судакова
Футбол | 23.09.2024, 21:48
Снизили ценник? Известно, за какую сумму Шахтер готов продать Судакова
Снизили ценник? Известно, за какую сумму Шахтер готов продать Судакова
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kawtan82
Какой последний шанс?  Что автор курит?🤦. 
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Boodya
Не думаю, що це якийсь шанс, це стратегія.
Випускати в кубках і в ЛК гравців, які не потрапляють в основу в чемпіонаті, щоб не навантажувати перших а другі мали змогу показати себе задля потрапляння в когорту перших
Ответить
+2
zhyr
То все фігня. Тут, як каже Притула, цей день настав. Жодної новини про Луніна)))))
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
И чего он ждёт!? Покера от Мудрика!?
Ответить
0
Saar
Проти кого зіграє Мудрик? Проти м яча. Бо з ними біжить по полю, наче збирається з ним битися.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
И завершит карьеру? Ракицкий может шокировать всех! Ярослав приобретет клуб
И завершит карьеру? Ракицкий может шокировать всех! Ярослав приобретет клуб
22.09.2024, 07:23 42
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Усика на сенсационный нокаут Дюбуа против Джошуа
ФОТО. Лицо и эмоции Усика на сенсационный нокаут Дюбуа против Джошуа
23.09.2024, 00:33 5
Бокс
Джошуа признался, из-за чего проиграл нокаутом титульный бой против Дюбуа
Джошуа признался, из-за чего проиграл нокаутом титульный бой против Дюбуа
22.09.2024, 07:33 3
Бокс
Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
Рома – Удинезе – 3:0. Как забил и ассистировал Довбик. Видео голов и обзор
22.09.2024, 21:25 4
Футбол
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Даниель Дюбуа
21.09.2024, 20:23 3
Бокс
Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ
Шовковский прокомментировал первую потерю очков Динамо в сезоне УПЛ
21.09.2024, 20:16 2
Футбол
Ибрагимович – Фонсеке: «Кого ты тренировал?»
Ибрагимович – Фонсеке: «Кого ты тренировал?»
21.09.2024, 22:16 18
Футбол
Лунин отреагировал на гол в ворота Куртуа, который Тибо пропустил между ног
Лунин отреагировал на гол в ворота Куртуа, который Тибо пропустил между ног
22.09.2024, 07:41 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем