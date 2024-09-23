Мареска намерен дать Мудрику последний шанс. Против кого сыграет украинец?
Михаилу предоставят место на поле в кубковом поединке против «Барроу»
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик выйдет в стартовом составе «синих» в завтрашнем поединке Кубка английской лиги против «Барроу», который представляет английскую Лигу 2.
По информации источника, главный тренер «синих» Энцо Мареска в поединке с «Барроу» намерен предоставить шанс целому ряду «второстепенных звезд» своей команды, которым пока не удается проявить лучшие качества.
При этом, в аспекте Мудрика источник подчеркивает, что речь может идти о последнем шансе закрепиться в «Челси». Если украинец опять окажется неубедителен, то в январе с ним наверняка попрощаются, постаравшись продать или отправить в аренду.
Ранее Энцо Мареска заявлял о готовности выпустить Мудрика на матч против «Барроу».
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