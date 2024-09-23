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  4. Мареска признался, когда Мудрик сыграет за Челси. Михаил пропустил 2 матча
Англия
23 сентября 2024, 18:06 |
1384
4

Мареска признался, когда Мудрик сыграет за Челси. Михаил пропустил 2 матча

Тренер сообщил, что украинец сыграет в следующем матче «Челси»

23 сентября 2024, 18:06 |
1384
4
Мареска признался, когда Мудрик сыграет за Челси. Михаил пропустил 2 матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, когда украинский вингер Михаил Мудрик вернется на поле. Мудрик, который пропустил два последних матча лондонцев, должен сыграть в завтрашнем поединке Кубка лиги против «Барроу».

«Конкуренция с Санчо? Это важно для Мудрика, это важно для всех игроков. Они очень хорошо тренируются каждый день. К сожалению, я не могу дать им шансов. Мудрик, как и все другие игроки, которые не получают слишком мало минут, будут иметь завтра это хороший шанс проявить себя и помочь нам выиграть игру», – отметил Мареска.

24 сентября «Челси» сыграет против клуба «Барроу» в матче 1/16 Кубка английской лиги.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».

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Энцо Мареска Барроу Михаил Мудрик Кубок английской лиги по футболу
Дмитро Олійник Источник: Football London
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Комментарии 4
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Boodya
Ну от, я ж і кажу тут явно поділено гравців на групи (не даремно ж там гравців на 2 клуби)
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+1
andre_lui
Тобто Михась буде поки що грати в матчах кубка ліги
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0
Tower Bridge
Пусть отдыхает до матчей сборной.
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0
AndiM
Бл, цей дурень підриває компанію НАСА по виявленню позаземного життя. Мудрік один з кращих працівників НАСА, він кожного матчу запускає мінімум по 10
міні-супутників вмонтованих у м'ячі в космос.
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0
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