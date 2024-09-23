Мареска признался, когда Мудрик сыграет за Челси. Михаил пропустил 2 матча

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал, когда украинский вингер Михаил Мудрик вернется на поле. Мудрик, который пропустил два последних матча лондонцев, должен сыграть в завтрашнем поединке Кубка лиги против «Барроу».



«Конкуренция с Санчо? Это важно для Мудрика, это важно для всех игроков. Они очень хорошо тренируются каждый день. К сожалению, я не могу дать им шансов. Мудрик, как и все другие игроки, которые не получают слишком мало минут, будут иметь завтра это хороший шанс проявить себя и помочь нам выиграть игру», – отметил Мареска.

24 сентября «Челси» сыграет против клуба «Барроу» в матче 1/16 Кубка английской лиги.

Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» во всех турнирах четыре матча и отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».