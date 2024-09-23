Снизили ценник? Известно, за какую сумму Шахтер готов продать Судакова
«Горняки» готовы рассмотреть трансфер игрока за 50 миллионов евро
Донецкий «Шахтер» готов распрощаться со своим главным активом – полузащитником Георгием Судаковым.
По информации украинского журналиста Виктора Вацко, «горняки» готовы распрощаться со своим лидером за 50 миллионов евро.
В сезоне Украинской премьер-лиге 2024/25 Судаков провел за донецкий клуб семь матчей, в которых сумел забить два гола и отдать две результативные передачи.
Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.
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