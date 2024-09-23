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  4. Снизили ценник? Известно, за какую сумму Шахтер готов продать Судакова
Украина. Премьер лига
23 сентября 2024, 21:48 |
1036
4

Снизили ценник? Известно, за какую сумму Шахтер готов продать Судакова

«Горняки» готовы рассмотреть трансфер игрока за 50 миллионов евро

23 сентября 2024, 21:48 |
1036
4
Снизили ценник? Известно, за какую сумму Шахтер готов продать Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Донецкий «Шахтер» готов распрощаться со своим главным активом – полузащитником Георгием Судаковым.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, «горняки» готовы распрощаться со своим лидером за 50 миллионов евро.

В сезоне Украинской премьер-лиге 2024/25 Судаков провел за донецкий клуб семь матчей, в которых сумел забить два гола и отдать две результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы
Дмитро Олійник Источник: Вацко Live
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Gargantua81
обнять и плакать )
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0
Fitness.sports
Что и следовало доказать, перешли на эконом класс. Забивает только третьей команде снизу.
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-1
Serhii P.
Клоуни, мля. Фінт "а-ля Мудрик"' другий раз не пройде. Покупці помудрішали, тому ще раз впихнути чергового "молодого таланта" за десятки мільйонів євро вже не пройде. 
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-1
😼
Ставайте в чергу
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-1
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