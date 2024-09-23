Снизили ценник? Известно, за какую сумму Шахтер готов продать Судакова

Донецкий «Шахтер» готов распрощаться со своим главным активом – полузащитником Георгием Судаковым.

По информации украинского журналиста Виктора Вацко, «горняки» готовы распрощаться со своим лидером за 50 миллионов евро.

В сезоне Украинской премьер-лиге 2024/25 Судаков провел за донецкий клуб семь матчей, в которых сумел забить два гола и отдать две результативные передачи.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин вспомнил историю с зимним предложением «Наполи» в 40 миллионов евро за Судакова.